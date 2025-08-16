Erin es el primer gran huracán de la temporada 2025 en el Atlántico y se intensificaría, según NHC. | composición LR

Erin es el primer gran huracán de la temporada 2025 en el Atlántico y se intensificaría, según NHC. | composición LR

Este sábado 16 de agosto, el huracán Erin se intensificó rápidamente a categoría 5 y se convirtió en el primero de la temporada en el Atlántico. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, se trataría de un "catastrófico" huracán con vientos de 255 kilómetros por hora. Se espera que se fortalezca más en la tarde.

De acuerdo a CNN, expertos pronostican también que el huracán Erin se duplique o triplique en los próximos días, exactamente a mediados de la siguiente semana. Esto implicaría consecuencias más directas y severas sobre el Atlántico occidental.

Trayectoria del huracán Erin: ¿tocará tierra pronto?

El huracán Erin alcanzó el máximo nivel en la escala Saffir-Simpson al posicionarse en categoría 5. En la mañana del viernes aún era una tormenta tropical, pero a las horas inició con fuertes vientos a 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico. Su trayectoria continúa hacia el oeste con velocidades de 28 kilómetros por hora, según EFE.

Hasta el momento, el huracán Erin no ha tocado ni se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han pedido a sus ciudadanos de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a estar alertas y tomar precauciones.

¿Hacia dónde se dirige Erin el fin de semana?

Para el fin de semana, los expertos prevén que el huracán Erin se dirija hacia el norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. En estas zonas se presenciarían fuertes tormentas y deslizamientos de tierra en los próximos días, según el NHC.

Esta tormenta tropical apareció el pasado lunes, pero recién se convirtió en huracán el viernes 15 de agosto tras la formación de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter en el Atlántico.