Detectar tempranamente los signos que anticipen una evolución agresiva del cáncer de mama es muy importante para aumentar las posibilidades de salvar vidas. Los avances recientes en la investigación del tejido mamario han abierto nuevas oportunidades para identificar a las mujeres que se encuentran en un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Este conocimiento puede revolucionar tanto la prevención como los tratamientos disponibles, permitiendo intervenciones más efectivas y personalizadas para aquellas que más lo necesitan.

Científicos de EEUU hallan aspecto clave para detectar a tiempo el cáncer de mama agresivo

Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos descubrieron una serie de alteraciones en la estructura y composición celular del tejido conectivo mamario, también conocido como tejido estromal, que se vinculan con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama agresivo en mujeres con afecciones mamarias benignas. Además, estas alteraciones están asociadas con tasas de supervivencia más bajas en mujeres que padecen cáncer de mama invasivo.

Este proceso, denominado disrupción estromal, podría convertirse en un biomarcador útil para identificar a las mujeres con enfermedad mamaria benigna que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama agresivo. También podría ayudar a detectar a aquellas con cáncer de mama que enfrentan un mayor riesgo de recaída o fallecimiento. Los hallazgos de esta investigación se publicaron en la revista 'JNCI' del Instituto Nacional del Cáncer.

Estos avances podrían ser fundamentales para el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tratamiento del cáncer que se enfoquen en el microambiente estromal. Dado que la disrupción estromal es un proceso que resulta relativamente económico de evaluar, podría ser adoptado ampliamente, especialmente en zonas con recursos limitados, donde el análisis molecular es costoso o difícil de implementar.

Así se desarrolló el estudio de los investigadores del NIH

En el estudio, los investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) usaron tecnología de aprendizaje automático para identificar cambios ligeros en el estroma, un tejido conectivo que da soporte a la glándula mamaria, en muestras de 4.023 tejidos mamarios saludables, 974 biopsias de mujeres con enfermedades mamarias benignas y 4.223 biopsias de mujeres con cáncer de mama invasivo.

En las mujeres que donaron tejido mamario sano, los mismos factores de riesgo que se vinculan con un mayor riesgo de cáncer de mama agresivo, como ser más joven o tener varios hijos, también parecían estar relacionados con alteraciones más marcadas en el estroma. Esto sugiere que esos factores de riesgo podrían afectar al tejido estromal de una manera común, lo que aumenta las posibilidades de que se desarrolle un cáncer de mama más agresivo.

Por otro lado, en las mujeres con enfermedades mamarias benignas, se descubrió que una alteración significativa en el estroma de la biopsia se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama agresivo, así como con una progresión más rápida de la enfermedad, en comparación con aquellas con cambios mínimos o nulos en el tejido estromal.

En el caso de las mujeres con cáncer de mama invasivo, una mayor alteración del estroma se vinculó con formas más agresivas de la enfermedad y con peores resultados en cuanto a supervivencia. Esto fue especialmente relevante en aquellas con cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo, que es el tipo más frecuente de esta enfermedad.

Estos factores influyen en la alteración del estroma

Los investigadores descubrieron que factores como la inflamación crónica y el proceso de cicatrización de heridas influyen en los cambios del estroma. Además, destacaron la importancia de realizar más estudios para comprender mejor estos procesos.

Estas investigaciones podrían ayudar a saber si adoptar ciertos cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta más saludable o tomar medicamentos antiinflamatorios podría ser útil para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de mama más agresivo, especialmente en aquellas mujeres que ya tienen un riesgo elevado.