ICE arresta en California a inmigrantes condenados por secuestro y agresión sexual: juntos tenían pena de casi 200 años

Los inmigrantes detenidos por ICE continuaron cometiendo delitos tras ser liberados en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consiguió el arresto de dos inmigrantes provenientes de Vietnam en Westminster, California, el 22 de julio.

La agencia federal se basó en el programa de Arresto y Remoción de Delincuentes Sexuales (SOAR) para realizar un operativo en contra de Quoc Bo Pham y Dung Quoc Pham, según ICE.

¿Quiénes son los inmigrantes de Vietnam arrestados por ICE en EE.UU.?

Quoc Bo Pham y Dung Quoc Pham son dos ciudadanos vietnamitas que realizaron horrorosos actos criminales en la década de 1980, informó ICE. Ambos fueron condenados por secuestro y agresión sexual contra mujeres de entre 15 y 21 años.

Una vez llevados ante la justicia de EE.UU., Bo Pham fue sentenciado a 64 años de prisión, mientras Quoc Pham afrontó una pena de 118 años. No obstante, recibieron libertad condicional tras cumplir más de 20 años.

¿Cómo ICE arrestó a los vietnamitas en California?

En una investigación, los agentes de ICE vigilaron las actividades y el domicilio de Quoc Pham y Dng Pham. Una vez llegó el momento, las autoridades detuvieron a los vietnamitas sin afrontar incidentes, según el comunicado de la agencia federal.

"Quienes cometan delitos atroces de naturaleza sexual, como los cometidos por los Pham, se enfrentarán a un proceso penal con todo el rigor de la ley", sentenció un director de ICE de Los Ángeles.