HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA
Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     
Historias Estados Unidos

La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

Warren Jeffs lideró una secta mormona polígama en Estados Unidos, donde también estuvo con menores de edad y fue condenado a cadena perpetua en 2011.

Warren Jeffs hasta el momento sigue recluido en una prisión de Texas.
Warren Jeffs hasta el momento sigue recluido en una prisión de Texas. | Foto: Composición LR

En 2011, un tribunal de Texas sentenció a cadena perpetua a Warren Jeffs, dirigente de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), una escisión del mormonismo que practicaba la poligamia. La comunidad, con sedes en Colorado City, Arizona, y en el rancho Yearning for Zion, Texas, operaba de forma cerrada y bajo estrictas reglas internas. Jeffs llegó a tener 78 esposas, muchas de ellas menores de edad, de hasta 12 años de edad, según documentos judiciales, y controlaba las decisiones clave en la vida de sus seguidores, desde el trabajo hasta los vínculos familiares.

Tras la muerte de su padre, Rulon Jeffs, en 2002, asumió el liderazgo y fue reconocido por sus fieles como “profeta”. A partir de entonces, consolidó un sistema de autoridad absoluta que se sustentaba en normas rígidas y en la obediencia total a sus disposiciones. Una de sus prácticas más conocidas era la “ley de la colocación”, mediante la cual asignaba matrimonios y podía reorganizar familias, fortaleciendo así su control sobre la comunidad. Además, proclamaba que cada hombre debía tener al menos tres esposas y el profeta, podía tener tantas como quisiera, las mujeres no podían elegir profesión, vocación o pareja, su misión era procrear y obedecer.

PUEDES VER: El impactante caso de Alyssa Ann Zinger: la mujer que fingía ser adolescente para abusar de menores de edad en Florida

lr.pe

Un sistema de vida controlado por Warren Jeffs

La IFJSUD imponía un estilo de vida que abarcaba desde la vestimenta hasta la educación. Las mujeres debían usar vestidos largos y peinados tradicionales, mientras que los hombres desempeñaban labores designadas por la cúpula. El acceso a la información y al mundo exterior era limitado, lo que mantenía a los miembros en un entorno aislado.

Las normas internas incluían la prohibición de relaciones con personas ajenas a la comunidad y la obligación de participar en actividades religiosas diarias. El liderazgo dictaba incluso cambios en las estructuras familiares, lo que reforzaba un sentimiento de dependencia total hacia la figura del profeta y evitaba cualquier disidencia.

PUEDES VER: Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

lr.pe

Historia documentada en la pantalla

La vida de Warren Jeffs y la IFJSUD se difundió mundialmente a través del documental de Netflix “Sé dócil: oración y obediencia”, estrenado en 2022. La producción recoge testimonios de exintegrantes y describe las dinámicas internas de la iglesia, el funcionamiento de la “ley de la colocación” y el aislamiento impuesto a sus fieles. La serie permitió conocer la magnitud de la organización y el alcance de su influencia durante décadas.

Notas relacionadas
El día en que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por menos de 5 centavos: considerado el mayor negocio en la historia

El día en que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por menos de 5 centavos: considerado el mayor negocio en la historia

LEER MÁS
Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

LEER MÁS
Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

LEER MÁS
El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

LEER MÁS
La aterradora historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

La aterradora historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Historias Estados Unidos

Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota