HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA
Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     Peruana despedida tras US$7.000 en pasantía en USA     
Historias Estados Unidos

El increíble caso del doctor que comió heces de sus pacientes para salvar a EEUU de una epidemia y cambió nuestra forma de comer

Joseph Goldberger murió sin ver confirmada su hipótesis. Gracias a un experimento con perros halló una cura barata en EE.UU.

Joseph Goldberger demostró que muchas enfermedades pueden estar vinculadas a la nutrición y no a agentes infecciosos.
Joseph Goldberger demostró que muchas enfermedades pueden estar vinculadas a la nutrición y no a agentes infecciosos. | composición LR

Joseph Goldberger es el médico y epidemiólogo que impresionó con su caso al comer heces de sus pacientes para salvar a Estados Unidos de una epidemia. En 1914, inició su investigación sobre la pelagra que estaba matando a más del 40% de casos, según BBC. Se creía que era contagiosa, ya que siempre se propagaba en grupos, pero había más por descubrir.

La pelagra era conocida como "la plaga de los aparceros". Esta enfermedad fue identificada por primera vez en 1735 por Don Gaspar Casal en campesinos españoles. Se caracteriza por las "cuatro D": dermatitis, diarrea, demencia y muerte. Todo ocurrió en un momento en que la alimentación no era estudiada totalmente en la medicina.

PUEDES VER: Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

lr.pe

El experimento de Joseph Goldberger con reclusos

Era 1914, el doctor Joseph Goldberger fue asignado por el Cirujano General para investigar la epidemia de la pelagra en el sur de Estados Unidos. Uno de sus experimentos más conocidos fue con reclusos, ya que eran los más afectados, mientras que el personal estaba bien. Este punto le hizo pensar en que no era una enfermedad infecciosa, sino de alimentación y dieta, según BBC. Era momento de comprobar ciertas hipótesis.

Alrededor de 12 presos de una prisión de Mississippi recibieron una dieta rica en grasas, sémola de maíz y melaza, sin proteínas ni verduras frescas. Después de seis meses, todos tuvieron pelagra. Sus colegas insistieron en que todo era por un germen, pero Goldberger afirmaba que era una deficiencia dietética. Había desacuerdos y se suspende el experimento.

PUEDES VER: El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

Siguiente experimento de Goldberger: comer heces

“Esos asnos ciegos, egoístas, celosos y prejuiciosos, rebuznando sus supuestas críticas”, habría dichoel médico sobre sus colegas, según BBC. Ante una primera negativa y frustración por el experimento con reclusos, Joseph Goldberger probó algo más radical: él mismo. Algunos colegas y su esposa fueron persuadidos y también terminaron uniéndose a la "fiestas de inmundicia". Todos se inocularon heces de pacientes con pelagra, pero la sorpresa llegó al poco tiempo: ninguno se enfermó, solo tuvieron diarrea.

¡Una buena noticia para Goldberger! Tenía las pruebas para demostrar que la pelagra no era contagiosa, sino una deficiencia dietética que afectaba a grupos de personas por una mala alimentación. Sin embargo, al compartirlo en público fue muy criticado, así que decidió buscar una cura a bajo costo para la pelagra.

PUEDES VER: Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

Pruebas con perros para hallar una cura barata

En 1923, Joseph Goldberger encontró la cura al experimentar con perros. Les dio una dieta sureña con un estimulante del apetito, ya que los animales no querían comerla inicialmente. Con el tiempo, ninguno se enfermó y, tras varias observaciones, concluyó en que el estimulante no los protegió, sino la levadura. Cuando la pelagra crecía, el médico llevaba levadura a sus pacientes y con unas cucharaditas ellos se curaban.

Después de varios años, en 1937, se descubrió que la causa de la pelagra era la deficiencia de niacina (vitamina B3) que depende del triptófano. Este está presente en carne, pescado, huevo, leche y queso, alimentos claves que cambiaron nuestra forma de comer en el mundo.

Volviendo a la historia, un químico convirtió la levadura en una vitamina llamada niacina (vitamina B3). El gobierno de EE.UU. le ordenó a los molinos fortificar la harina con niacina y así Goldberger terminó siendo considerado un héroe. El médico judío demostró que muchas enfermedades pueden estar vinculadas a la nutrición y no a agentes infecciosos.

En 1909, Goldberger publicó estudios sobre infecciones parasitarias en barrios pobres, y también colaboró en investigaciones sobre sarampión y tifus. Murió en 1929 de un cáncer renal sin ver confirmada su hipótesis.

Notas relacionadas
Europa desarrolla un avión hipersónico de Mach 5 que podría transformar el acceso al espacio y competir con EE. UU. y China

Europa desarrolla un avión hipersónico de Mach 5 que podría transformar el acceso al espacio y competir con EE. UU. y China

LEER MÁS
Periodista latina viaja a EEUU sin dominar inglés y ahora es una exitosa productora de radio: "Vi lo duro que es empezar desde cero"

Periodista latina viaja a EEUU sin dominar inglés y ahora es una exitosa productora de radio: "Vi lo duro que es empezar desde cero"

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

LEER MÁS
Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre una venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre una venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

LEER MÁS
Tenía 4 años y fue asesinado tras ser secuestrado de su cuna: el trágico caso de Cash Gernon que conmocionó a EE.UU.

Tenía 4 años y fue asesinado tras ser secuestrado de su cuna: el trágico caso de Cash Gernon que conmocionó a EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Historias Estados Unidos

Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota