USA

Victoria para inmigrantes en EEUU: jueza ordena a Trump mantener acuerdo clave para evitar deportaciones de este grupo

La administración de Donald Trump pretendía ubicar a las familias inmigrantes en Estados Unidos para detenerlos y deportarlos.

La jueza Dolly Ge falló a favor de los niños inmigrantes en Estados Unidos.
La jueza Dolly Ge falló a favor de los niños inmigrantes en Estados Unidos. | Composición LR

La jueza federal de distrito Dolly Gee determinó que la solicitud del Gobierno de Donald Trump no podrá eliminar el Acuerdo de Transacción Flores, el cual protege a los niños inmigrantes bajo custodia de las autoridades federales.

La magistrada de Los Ángeles falló a favor de la demanda presentada por abogados defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, quienes corren el riesgo de ser deportados sin el "debido proceso".

PUEDES VER: Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico y es calificado como "catastrófico": pronostican que triplique su tamaño

lr.pe

Donald Trump pretende eliminar el Acuerdo de Transacción Flores en Estados Unidos

Tiberius Davis, abogado de la administración de Trump, indicó al tribunal que el Acuerdo de Transacción Flores anula las disposiciones migratorias del "Gran y hermoso proyecto de ley", el cual permite detener a las familias o tutores legales de los niños en custodia.

Ante la solicitud, la jueza afirmó que, pese a las mejoras en el acuerdo en 2019, "sugerir que se debería abandonar el acuerdo porque se han logrado algunos avances es absurdo". Por lo tanto, los menores de edad deben seguir protegidos conforme a los principios establecidos por los derechos humanos.

PUEDES VER: El increíble caso del doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió nuestra forma de comer

lr.pe

¿Qué es el Acuerdo de Transacción Flores en Estados Unidos?

El Acuerdo de Transacción Flores establece que los niños inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país por la frontera o que fueron detenidos por diversos motivos deben permanecer en custodia, recibiendo los cuidados adecuados, como alimentación, agua, supervisión adulta, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación.

También menciona que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solo podía detener a los niños por 73 horas. En caso contrario, los menores pasarían bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para ser enviados con tutores legales, si no tienen familiares en Estados Unidos, evitando la deportación inmediata e injustificada.

Sin embargo, abogados defensores argumentaron ante la jueza Gee que la CBP detuvo a más de 200 niños superando el tiempo límite establecido por ley, con el fin de ubicar a sus familiares y deportarlos.

