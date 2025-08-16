USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

Inmigrantes con Green Card serán deportados por estos graves delitos en Estados Unidos, según USCIS. | Composición LR

Inmigrantes con Green Card serán deportados por estos graves delitos en Estados Unidos, según USCIS. | Composición LR

A día de hoy, la administración de Donald Trump no diferencia a ningún inmigrante al momento de deportarlos de EE.UU. Tener una Green Card no te salva de estos polémicos procedimientos.

Por esa razón, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) hizo un importante recordatorio para todos los residentes permanentes. Cumplir estas indicaciones te mantendría a salvo en el país.

¿Qué delitos causarán la deportación de inmigrantes con Green Card, según USCIS?

Cometer un delito dentro de Estados Unidos, no solo te causará tu expulsión del país. Los residentes permanentes perderían la Green Card y no podrían postular a la ciudadanía americana, señaló USCIS.

Delitos mayores con agravantes, incluyendo los violentos, que conllevan penas de al menos un año de prisión.

Asesinato

Violación.

Violación sexual contra un menor de edad.

Tráfico ilegal de drogas, armas de fuego o personas.

Delitos por robo o estafa, actos con daños o amenaza física, lesiones graves por negligencia intencional y conductas sexuales inapropiadas.

USCIS sancionará a residentes permanentes por estas acciones en EE.UU.

La agencia federal añadió especificaciones que los inmigrantes con Green Card deberían tomar en consideración. Toda acción siempre será observada para bien o para mal por el Gobierno de EE.UU.