Son 13 nuevos padecimientos aprobados por el programa Compassionate Allowances (CAL) del Seguro Social en USA. | Composición LR

El lunes 11 de agosto de 2025, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció la ampliación de su lista de enfermedades en el programa Compassionate Allowances (CAL). Son 13 nuevos padecimientos aprobados e incluidos, con el fin de agilizar el proceso de solicitudes de beneficios por discapacidad.

El cambio beneficiaría a las personas que padecen estas enfermedades que impiden su trabajo por al menos un año en EE.UU. Con esta medida, serían 300 enfermedades en total en la lista de la CAL. "Buscamos constantemente maneras de mejorar nuestros programas de incapacidad y servir al público de forma más eficaz", dijo el comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano.

¿Cuáles son las 13 nuevas enfermedades en la lista de la CAL, según la SSA?

El programa Compassionate Allowances de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) añadió 13 nuevas condiciones en su lista de beneficios por discapacidad.

Síndrome de Au-Kline

Anoftalmia bilateral

Síndrome de Carey-Fineman-Ziter

Ictiosis Arlequín – Niño

Trasplante de células madre hematopoyéticas

Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA

Atrofia muscular progresiva

Amiloidosis pulmonar, tipo AL

Encefalitis de Rasmussen

Carcinoma tímico

Síndrome de Turnpenny-Fry

Meningiomas de grado III de la OMS

Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

¿Cómo se aplica al programa Compassionate Allowances de la SSA?

Los solicitantes deberán presentar una solicitud tradicional y un documento médico certificado.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) primero verifica que figure la enfermedad del solicitante en la lista

La SSA evalúa el caso con registros e historiales médicos

Recordar que los formularios solicitados están en el sitio web de la SSA.

¿Qué documentos necesito para aplicar al Compassionate Allowances?

Los solicitantes podrán aplicar al programa Compassionate Allowances de la SSA si presentan cuatro (4) documentos necesarios:

Informes médicos firmados por el doctor especialista

Resultados de pruebas médicas

Historial médico

Documentos que acrediten relación familiar (solo para niños)

¿Quiénes pueden solicitar los beneficios por discapacidad exprés de la SSA?

Cualquier persona, sin importar la edad, puede aplicar al programa Compassionate Allowances y solicitar los beneficios de la SSA, siempre en cuando presente los documentos indicados.

Las solicitudes pueden ser tanto de programas de Seguro por Discapacidad (SSDI) como de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) para grupos económicos vulnerables, adultos mayores de 65 años y menores con severa discapacidad.

¿Qué es el programa Compassionate Allowances de la Seguridad Social?

El programa Compassionate Allowances (CAL) es una alternativa para agilizar las solicitudes de beneficios por discapacidad presentadas ante la SSA. Con esta opción, los solicitantes podrán obtener respuestas más rápidas sobre sus diagnósticos antes que los procesos tradicionales.