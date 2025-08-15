HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

USCIS informó que ICE detuvo a 2 inmigrantes con antecedentes penales tras solicitar asilo. Ahora serán deportados por Donald Trump.

USCIS advierte que Donald Trump deportará a migrantes con antecedentes penales que soliciten asilo en 2025.
USCIS advierte que Donald Trump deportará a migrantes con antecedentes penales que soliciten asilo en 2025. | Composición LR

Nuevas amenazas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que el gobierno de Donald Trump deportará a los solicitantes de asilo que tengan antecedentes penales.

Para evitar fraudes migratorios, la administración Trump comenzó a revisar detenidamente los registros penales de los inmigrantes que intentan obtener asilo.

USCIS advierte que Trump deportará a inmigrantes con antecedentes penales que soliciten asilo

A través de X (antes conocida como Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a dos inmigrantes condenados por delitos como agresión y robo de propiedad.

"Solicitar asilo con antecedentes penales es una tontería", escribió USCIS en la mencionada red social. Ahora los inmigrantes detenidos serán deportados por el presidente Donald Trump.

Estas detenciones ocurrieron luego de que Trump promulgara la Ley One Big Beautiful para reforzar los operativos de ICE y financiar al menos un millón de deportaciones.

USCIS advirtió que el gobierno de Donald Trump deportará a los solicitantes de asilo que tengan antecedentes penales. Foto: composición LR

USCIS advirtió que el gobierno de Donald Trump deportará a los solicitantes de asilo que tengan antecedentes penales. Foto: composición LR

Donald Trump y el asilo en Estados Unidos

En 2025, la administración Trump otorgó a los jueces de inmigración la autoridad para rechazar solicitudes de asilo sin necesidad de celebrar una audiencia.

Este procedimiento, conocido como 'pretermission', permite que los casos sean desestimados de inmediato si no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que mentir u ocultar antecedentes penales en la solicitud de asilo puede ser un motivo de deportación.

