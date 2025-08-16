HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
USA

¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante en EEUU? USCIS comparte consejos claves para tener el mejor CV

USCIS señala que los inmigrantes deberían brindar "referencias laborales" de pasados empleos que evalúen su desempeño.

USCIS aconseja a los inmigrantes para buscar empleo legal con un buen CV en Estados Unidos.
USCIS aconseja a los inmigrantes para buscar empleo legal con un buen CV en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) accedió a colaborar con los inmigrantes llegados a Estados Unidos para conseguir un empleo legal.

Al mismo tiempo, la agencia advierte a las personas que tengan cuidado ante posibles estafas laborales mediante ofertas desactualizadas o falsas, o el cobro anticipado por servicios que no necesariamente aseguran la obtención del trabajo.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

lr.pe

USCIS aconseja a inmigrantes para obtener un empleo en EE.UU.

Hoy en día, las posibilidades para buscar empleo siendo en inmigrante en Estados Unidos no son sencillas. Sin embargo, USCIS comparte estos consejos que abren un poco más las posibilidades laborales.

  • Consultar a amigos, vecinos, familiares u otras personas de su comunidad.
  • Buscar ofertas laborales por Internet y si se encuentra en una biblioteca, puede pedir ayuda al personal.
  • Permanecer atento a posibles letreros en las vidrieras de tiendas locales.
  • Asistir a oficinas de empleo o de recursos humanos de empresas.
  • Consultar en agencias comunitarias que ayudan a los inmigrantes.
  • Revisar tablones de anuncios públicos de bibliotecas, tiendas de comestibles y centros comunitarios locales.
  • Comunicarse con el departamento de servicios laborales de su ciudad o zona.
  • Buscar en la sección de empleo de los periódicos.

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes indocumentados pueden volver gratis a sus países en avión y recibir hasta US$1.000 de EEUU

lr.pe

USCIS comparte el mejor CV para un inmigrante en EE.UU.

En caso de postular a un empleo, los inmigrantes deberán presentar un buen CV que asegure sus posibilidades de ocupar la vacante disponible. De esta manera, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala ciertos puntos a tomar en cuenta para este documento.

  • Colocar su nombre completo, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
  • Hacer referencia a empleos pasados especificando las fechas de cada una.
  • Señalar el nivel de educación.
  • Detallar las aptitudes especiales de cada uno.
  • Un CV que sea sencillo de leer y no contenga errores.
Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

LEER MÁS
USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

LEER MÁS
USCIS anuncia cambios en la Green Card: deberán cumplir este requisito para obtener la residencia permanente desde el 15 de agosto

USCIS anuncia cambios en la Green Card: deberán cumplir este requisito para obtener la residencia permanente desde el 15 de agosto

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

LEER MÁS
Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

LEER MÁS
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

USA

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota