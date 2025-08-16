¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante en EEUU? USCIS comparte consejos claves para tener el mejor CV

USCIS aconseja a los inmigrantes para buscar empleo legal con un buen CV en Estados Unidos. | Composición LR

USCIS aconseja a los inmigrantes para buscar empleo legal con un buen CV en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) accedió a colaborar con los inmigrantes llegados a Estados Unidos para conseguir un empleo legal.

Al mismo tiempo, la agencia advierte a las personas que tengan cuidado ante posibles estafas laborales mediante ofertas desactualizadas o falsas, o el cobro anticipado por servicios que no necesariamente aseguran la obtención del trabajo.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

USCIS aconseja a inmigrantes para obtener un empleo en EE.UU.

Hoy en día, las posibilidades para buscar empleo siendo en inmigrante en Estados Unidos no son sencillas. Sin embargo, USCIS comparte estos consejos que abren un poco más las posibilidades laborales.

Consultar a amigos, vecinos, familiares u otras personas de su comunidad.

Buscar ofertas laborales por Internet y si se encuentra en una biblioteca, puede pedir ayuda al personal.

Permanecer atento a posibles letreros en las vidrieras de tiendas locales.

Asistir a oficinas de empleo o de recursos humanos de empresas.

Consultar en agencias comunitarias que ayudan a los inmigrantes.

Revisar tablones de anuncios públicos de bibliotecas, tiendas de comestibles y centros comunitarios locales.

Comunicarse con el departamento de servicios laborales de su ciudad o zona.

Buscar en la sección de empleo de los periódicos.

USCIS comparte el mejor CV para un inmigrante en EE.UU.

En caso de postular a un empleo, los inmigrantes deberán presentar un buen CV que asegure sus posibilidades de ocupar la vacante disponible. De esta manera, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala ciertos puntos a tomar en cuenta para este documento.