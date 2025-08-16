¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante en EEUU? USCIS comparte consejos claves para tener el mejor CV
USCIS señala que los inmigrantes deberían brindar "referencias laborales" de pasados empleos que evalúen su desempeño.
- USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos
- USCIS anuncia que inmigrantes indocumentados pueden volver gratis a sus países en avión y recibir hasta US$1.000 de EEUU
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) accedió a colaborar con los inmigrantes llegados a Estados Unidos para conseguir un empleo legal.
Al mismo tiempo, la agencia advierte a las personas que tengan cuidado ante posibles estafas laborales mediante ofertas desactualizadas o falsas, o el cobro anticipado por servicios que no necesariamente aseguran la obtención del trabajo.
PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU
USCIS aconseja a inmigrantes para obtener un empleo en EE.UU.
Hoy en día, las posibilidades para buscar empleo siendo en inmigrante en Estados Unidos no son sencillas. Sin embargo, USCIS comparte estos consejos que abren un poco más las posibilidades laborales.
- Consultar a amigos, vecinos, familiares u otras personas de su comunidad.
- Buscar ofertas laborales por Internet y si se encuentra en una biblioteca, puede pedir ayuda al personal.
- Permanecer atento a posibles letreros en las vidrieras de tiendas locales.
- Asistir a oficinas de empleo o de recursos humanos de empresas.
- Consultar en agencias comunitarias que ayudan a los inmigrantes.
- Revisar tablones de anuncios públicos de bibliotecas, tiendas de comestibles y centros comunitarios locales.
- Comunicarse con el departamento de servicios laborales de su ciudad o zona.
- Buscar en la sección de empleo de los periódicos.
PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes indocumentados pueden volver gratis a sus países en avión y recibir hasta US$1.000 de EEUU
USCIS comparte el mejor CV para un inmigrante en EE.UU.
En caso de postular a un empleo, los inmigrantes deberán presentar un buen CV que asegure sus posibilidades de ocupar la vacante disponible. De esta manera, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala ciertos puntos a tomar en cuenta para este documento.
- Colocar su nombre completo, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
- Hacer referencia a empleos pasados especificando las fechas de cada una.
- Señalar el nivel de educación.
- Detallar las aptitudes especiales de cada uno.
- Un CV que sea sencillo de leer y no contenga errores.