Protestas en Alaska por cumbre entre Putin y Trump: presidente ruso es calificado como “criminal de guerra”

Cientos de manifestantes en Anchorage, estado de Alaska, se oponen a la llegada de Vladímir Putin, quien se reunirá con Trump para abordar el conflicto en Ucrania.

Manifestantes de Alaska rechazaron la llegada de Vladímir Putin para cumbre con Trump.
Manifestantes de Alaska rechazaron la llegada de Vladímir Putin para cumbre con Trump. | AFP

Cientos de manifestantes de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, se concentraron para expresar su rechazo a la llegada de Vladímir Putin, presidente de Rusia, quien este viernes será recibido en un histórico encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Putin, el primer presidente ruso en visitar antigua colonia, se reunirá con Trump con la esperanza de salir de este encuentro con un compromiso de paz para Ucrania.

Uno de los manifestantes es Rachel Coney, quien comentó para la agencia EFE que "Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska". Aproximadamente 500 personas se reunieron en las calles de Anchorage para expresar su desacuerdo con la visita de Putin, en el contexto de esta inédita cumbre con su homólogo Trump.

Manifestantes rechazan visita de Putin a Alaska para cumbre con Trump

En Anchorage, un mar de banderas ucranianas, girasoles y carteles con mensajes como "no queremos criminales de guerra en Alaska, ni traidores en la Casa Blanca" llenó las calles, mientras los vecinos expresaban su rechazo a la llegada de Putin en un ambiente animado y festivo.

Marie Allen Lambert, otra de las manifestantes, comentó. "Llevamos protestando desde que Trump comenzó a comportarse como un monarca, pero esta es la concentración más grande que hemos visto hasta ahora".

Además, señaló que los habitantes de Alaska sienten un gran orgullo por su tierra y, por ello, no celebrarán la visita de un presidente ruso que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Residentes de Anchorage mostraron su apoyo a Ucrania

"Alaska está con Ucrania", dicen algunos de los carteles que se ven por la ciudad de Anchorage, en una comunidad que se refiere al Estados Unidos continental como "los de más abajo del 48", una referencia al paralelo que los separa del resto del país, que los aceptó como estado solo en 1959, durante la Guerra Fría.

Rachel Coney, una de las manifestantes, opinó: "Trump no merece un premio Nobel de la Paz. No tiene el interés de los ucranianos y, de hecho, es responsable de la muerte de muchos niños, comenzando con las miles de muertes de estadounidenses durante la pandemia del COVID-19".

Anchorage, que tiene una población de 300,000 personas, vive ahora sus meses de verano más turísticos, disfrutando del sol que parece no ponerse durante el largo invierno ártico. La ciudad observa la cumbre entre Rusia y Estados Unidos con cierta curiosidad, pero en su mayoría, permanece distante de los periodistas y los vuelos oficiales rusos que anticipan el encuentro.

Donald Trump advierte consecuencias si Rusia no termina la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz. Aunque dijo estar abierto a la idea, insistió en que Europa debería asumir el liderazgo. También precisó que cualquier compromiso que obtenga de Vladimir Putin durante su reunión en Alaska no incluiría la incorporación de Ucrania a la OTAN.

En declaraciones a bordo del Air Force One rumbo a Alaska, Trump afirmó que su meta es lograr que el presidente ruso acepte sentarse a la mesa de negociaciones. “No hago esto por mi salud. Quisiera centrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas”, señaló. El republicano advirtió que, si Moscú rechaza poner fin al conflicto, enfrentará fuertes represalias. “Sí, será muy severa”,

