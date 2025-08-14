HOYSuscripcion LR Focus

Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
     
Mundo

Zelenski se reunió con el primer ministro de Reino Unido en busca de presionar a Rusia previo a la reunión Putin-Trump

Zelensky calificó la reunión como "buena y productiva", destacando la importancia de que EE. UU. presione a Rusia y se comprometa con una diplomacia genuina para poner fin al conflicto.

El encuentro se dio en Londres un día ates de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska. Foto: AP
El encuentro se dio en Londres un día ates de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska. Foto: AP

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunió el jueves en Londres con el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, en una clara muestra de apoyo a Ucrania en un momento crucial. La reunión se dio en vísperas de una cumbre clave entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin. Este encuentro, que se llevará a cabo el viernes en Alaska, excluye a Kiev y sus aliados europeos de las conversaciones, lo que ha generado preocupación sobre la influencia de Ucrania en las decisiones que afectarán su futuro en el conflicto con Rusia.

La reunión entre Zelensky y Starmer tuvo lugar en la residencia oficial de Downing Street, pocas horas después de que el presidente ucraniano participara en una llamada virtual con Trump. Durante su encuentro, se abordaron temas críticos relacionados con la seguridad de Ucrania, las garantías para una paz duradera y las asociaciones estratégicas en armamento.

PUEDES VER: Putin destaca los “esfuerzos sinceros" de la administración de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

lr.pe

Starmer y Zelenski acuerdan fortalecer la unidad para una "paz justa y duradera" en Ucrania

Durante su encuentro, los líderes se centraron en discutir las conversaciones programadas para el día siguiente entre el presidente Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin. Así lo confirmó un portavoz de Downing Street, el cual dijo que Starmer y Zelenski durante un desayuno privado "coincidieron en que había habido un poderoso sentido de unidad y una fuerte determinación de lograr una paz justa y duradera en Ucrania".

A pesar de la importancia de estos temas, ni Starmer ni Zelenski hicieron declaraciones a los periodistas que esperaban en Downing Street, eludiendo cualquier comentario público en un claro acto de silencio diplomático. Sin embargo, a la hora de despedirse, Starmer mostró un gesto significativo de unidad al caminar junto a Zelensky. Ambos se despidieron con un abrazo y un apretón de manos como símbolo de firme compromiso a fin de llegar a la paz.

Zelenski califica la reunión como "buena y productiva"

Tras su encuentro en Downing Street, Zelenski compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a Sir Keir Starmer por el apoyo brindado, lo que calificó como una "buena y productiva reunión". En su mensaje, el mandatario destacó que, además de discutir temas clave relacionados con la seguridad, ambos abordaron en profundidad las garantías que podrían asegurar la paz en Ucrania.

En ese sentido, Zelenski enfatizó la importancia de que Estados Unidos ejerza presión sobre Rusia para que cese los ataques y se comprometa con una "diplomacia genuina" que pueda traer un final sostenible al conflicto. Además, discutió la inversión en la producción de drones, un componente esencial para la defensa de Ucrania frente a la guerra.

Zelenski, también mencionó el Acuerdo de Asociación de Cien Años entre Ucrania y el Reino Unido, que, según anunció, será ratificado este mes, lo que refuerza aún más los lazos entre ambos países en términos de cooperación a largo plazo en defensa y seguridad.

