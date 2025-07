Durante un viaje a Japón a principios de 2024, el explorador y youtuber del Reino Unido, Luke Bradburn, de 28 años, hizo un hallazgo inesperado y perturbador: una ciudad turística completamente abandonada. Mientras recorría áreas cercanas a la zona de exclusión de Fukushima, Bradburn se topó con Kinugawa Onsen, una antigua joya del turismo japonés ahora convertida en un silencioso pueblo fantasma. “Estaba explorando otros lugares cuando me encontré con este distrito de hoteles abandonados”, contó a la agencia SWNS. “Fue como entrar en un pueblo fantasma”.

Kinugawa Onsen, alguna vez reconocida por sus aguas termales naturales y sus paisajes montañosos, vivió su apogeo durante el auge económico de Japón. Sin embargo, a principios de los años 90, tras la crisis económica, el turismo se desplomó y muchos de sus hoteles cerraron. Lo que distingue a este lugar no es solo el abandono, sino la manera en que el tiempo parece haberse detenido.

Leyes de propiedad en Japón mantienen hoteles abandonados intactos por décadas en Kinugawa Onsen

Debido a estrictas leyes de propiedad en Japón, los edificios no pueden demolerse sin autorización del propietario. Si este fallece y no deja herederos, las estructuras entran en un limbo legal que puede durar décadas. “La tasa de criminalidad es tan baja que los edificios abandonados no son saqueados ni destruidos tan rápidamente”, explicó Bradburn.

Añadió que, en algunos casos, si el propietario ha muerto, no es legal demoler el inmueble hasta pasados 30 años. Esta situación ha dejado a Kinugawa Onsen atrapada entre el pasado y el presente, con una fila de colosales hoteles derruidos a orillas del río, lentamente devorados por la vegetación. Bradburn pasó cerca de seis horas recorriendo cinco o seis de los cerca de 20 hoteles abandonados, desplazándose entre corredores, escaleras rotas y estructuras inestables.

Luke Bradburn es un youtuber que descubrió la ciudad fantasma de Kinugawa Onsen a principios de 2024. Foto: Luke Bradburn / SWNS

Hoteles en ruinas en Japón conservan interiores intactos y sorprendentes, según explorador

Lo que más lo impactó no fue solo el deterioro visible, sino la preservación de muchos de los interiores. “Desde fuera todo está en ruinas, pero por dentro, algunas habitaciones estaban impecables, como si nadie las hubiera tocado en décadas”, relató. Encontró baños tradicionales, máquinas de juguetes con premios aún dentro, bebidas sobre mesas y animales disecados decorando los vestíbulos. “Fue surrealista”, dijo. “Era como caminar dentro de una cápsula del tiempo”, resaltó el explorador.

La experiencia fue, según sus propias palabras, emocionalmente intensa. “Cada edificio parecía detenido en el tiempo”, expresó. “Podías imaginar cómo era la vida aquí en su apogeo, y luego, de repente, todo se detuvo”. Algunos pasajes eran extremadamente peligrosos, con pisos colapsados o escaleras ausentes. Aun así, el británico quedó marcado por el contraste entre lo abandonado y lo intacto.