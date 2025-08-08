HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

Tobogán del crucero mas grande del mundo se rompe y pasajero sufre graves heridas

El ‘Icon of the Seas’, considerado el crucero más grande del mundo, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un nuevo accidente en el cual un pasajero sufrió graves heridas debido a que el tobogán se rompió de manera abrupta.

El crucero ‘Icon of the Seas’ vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo accidente a bordo.
El crucero ‘Icon of the Seas’ vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo accidente a bordo. | Foto: X/ @jimmuldoon

Una jornada que prometía diversión y adrenalina a bordo del ‘Icon of the Seas’, el crucero más grande del mundo, terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para un pasajero que resultó gravemente herido. El incidente ocurrió en una de las atracciones principales del gigantesco barco: el tobogán acuático ‘Frightening Bolt’, operado por la reconocida compañía ‘Royal Caribbean’.

El hecho tuvo lugar mientras el pasajero se deslizaba por el tobogán y, según testigos, un panel lateral de la estructura se rompió repentinamente. El accidente generó una respuesta inmediata de la tripulación y reabrió el debate sobre las normas de seguridad a bordo de estos megacruceros que transportan a miles de personas a través del océano cada semana.

PUEDES VER: Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

lr.pe

Pasajero sufre heridas tras desprenderse panel de tobogán en crucero de ‘Royal Caribbean’

De acuerdo con los testimonios recopilados en el lugar, el momento del accidente fue dramático. Un panel del tobogán se desprendió justo cuando el pasajero se encontraba en plena caída, dejando expuesto un borde filoso que le provocó heridas considerables. “Se le hizo un corte muy feo en la pierna y en la espalda”, dijo uno de los turistas que presenció la escena.

Afortunadamente, el pasajero no cayó por el agujero, aunque las imágenes captadas por otros viajeros y compartidas en redes sociales muestran cómo el agua salía violentamente por la abertura, mientras los usuarios que estaban en la plataforma superior gritaban y exigían detener los descensos. Las imágenes rápidamente se viralizaron, y la preocupación creció entre los pasajeros, que reclamaban una revisión urgente de las instalaciones.

El personal de ‘Royal Caribbean’ actuó con rapidez al cerrar inmediatamente la atracción y asistir al pasajero herido. Según lo que mencionó el portavoz de ‘Royal Caribbean Group’ a medios locales, el incidente involucró a un huésped adulto y se confirmó que sufrió lesiones considerables, aunque no se reveló su identidad ni su nacionalidad. La atención médica fue brindada a bordo por el equipo del crucero, que cuenta con instalaciones clínicas para emergencias. Asimismo, ‘Royal Caribbean’ aseguró haber iniciado una investigación interna para determinar con precisión qué causó la ruptura del panel del tobogán.

PUEDES VER: La increíble ‘Ciudad Cyberpunk’ de China: tiene un tren que atraviesa un edificio y extranjeros se impresionan por su 'diseño futurista’

lr.pe

Los antecedentes en el crucero más grande del mundo reaviva dudas sobre la seguridad en el ‘Icon of the Seas’

Este no es el primer incidente que genera alarma en el ‘Icon of the Seas’. Semanas antes, el crucero fue escenario de otro evento perturbador: un miembro de la tripulación apuñaló a un compañero y luego se arrojó por la borda mientras el barco navegaba cerca de las Bahamas. Ese suceso puso en el centro del debate las medidas de seguridad y protocolos internos de ‘Royal Caribbean’ , especialmente considerando la magnitud de sus embarcaciones y el número de personas que viajan en ellas.

El ‘Icon of the Seas’ es una embarcación imponente: mide más de 360 metros de largo, tiene capacidad para más de 7.000 pasajeros y cuenta con múltiples atracciones, incluyendo parques acuáticos, muros de escalada, teatros, restaurantes temáticos y, por supuesto, su famoso ‘Frightening Bolt’. La situación ha hecho que muchos turistas reconsideren su confianza en este tipo de entretenimiento acuático en altamar, especialmente cuando se trata de estructuras suspendidas a gran altura.

Notas relacionadas
Kinugawa Onsen, el pueblo fantasma en Japón con hoteles abandonados desde hace más de 30 años

Kinugawa Onsen, el pueblo fantasma en Japón con hoteles abandonados desde hace más de 30 años

LEER MÁS
El cazador de plantas que viajó a Colombia, arriesgó su vida por una orquídea y y terminó nueve meses secuestrado

El cazador de plantas que viajó a Colombia, arriesgó su vida por una orquídea y y terminó nueve meses secuestrado

LEER MÁS
Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro que sacude a Cuba con fiestas, lujos y polémicas: "La política no es lo mío"

Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro que sacude a Cuba con fiestas, lujos y polémicas: "La política no es lo mío"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
ICE aumenta las redadas en EEUU: agentes arrestaron a 8 inmigrantes durante operativo en puestos de trabajo de esta ciudad

ICE aumenta las redadas en EEUU: agentes arrestaron a 8 inmigrantes durante operativo en puestos de trabajo de esta ciudad

LEER MÁS
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS
Redada de ICE: piden a trabajadores de restaurante regresar a su casa para prevenir operativo contra inmigrantes en EEUU

Redada de ICE: piden a trabajadores de restaurante regresar a su casa para prevenir operativo contra inmigrantes en EEUU

LEER MÁS
Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Pagaron un bono de 14.640 bolívares en julio 2025: fecha del aumento, beneficiarios del Sistema Patria y cómo activar en 4 pasos

Mundo

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota