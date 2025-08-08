El crucero ‘Icon of the Seas’ vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo accidente a bordo. | Foto: X/ @jimmuldoon

El crucero ‘Icon of the Seas’ vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo accidente a bordo. | Foto: X/ @jimmuldoon

Una jornada que prometía diversión y adrenalina a bordo del ‘Icon of the Seas’, el crucero más grande del mundo, terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para un pasajero que resultó gravemente herido. El incidente ocurrió en una de las atracciones principales del gigantesco barco: el tobogán acuático ‘Frightening Bolt’, operado por la reconocida compañía ‘Royal Caribbean’.

El hecho tuvo lugar mientras el pasajero se deslizaba por el tobogán y, según testigos, un panel lateral de la estructura se rompió repentinamente. El accidente generó una respuesta inmediata de la tripulación y reabrió el debate sobre las normas de seguridad a bordo de estos megacruceros que transportan a miles de personas a través del océano cada semana.

PUEDES VER: Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pasajero sufre heridas tras desprenderse panel de tobogán en crucero de ‘Royal Caribbean’

De acuerdo con los testimonios recopilados en el lugar, el momento del accidente fue dramático. Un panel del tobogán se desprendió justo cuando el pasajero se encontraba en plena caída, dejando expuesto un borde filoso que le provocó heridas considerables. “Se le hizo un corte muy feo en la pierna y en la espalda”, dijo uno de los turistas que presenció la escena.

Afortunadamente, el pasajero no cayó por el agujero, aunque las imágenes captadas por otros viajeros y compartidas en redes sociales muestran cómo el agua salía violentamente por la abertura, mientras los usuarios que estaban en la plataforma superior gritaban y exigían detener los descensos. Las imágenes rápidamente se viralizaron, y la preocupación creció entre los pasajeros, que reclamaban una revisión urgente de las instalaciones.

El personal de ‘Royal Caribbean’ actuó con rapidez al cerrar inmediatamente la atracción y asistir al pasajero herido. Según lo que mencionó el portavoz de ‘Royal Caribbean Group’ a medios locales, el incidente involucró a un huésped adulto y se confirmó que sufrió lesiones considerables, aunque no se reveló su identidad ni su nacionalidad. La atención médica fue brindada a bordo por el equipo del crucero, que cuenta con instalaciones clínicas para emergencias. Asimismo, ‘Royal Caribbean’ aseguró haber iniciado una investigación interna para determinar con precisión qué causó la ruptura del panel del tobogán.

Los antecedentes en el crucero más grande del mundo reaviva dudas sobre la seguridad en el ‘Icon of the Seas’

Este no es el primer incidente que genera alarma en el ‘Icon of the Seas’. Semanas antes, el crucero fue escenario de otro evento perturbador: un miembro de la tripulación apuñaló a un compañero y luego se arrojó por la borda mientras el barco navegaba cerca de las Bahamas. Ese suceso puso en el centro del debate las medidas de seguridad y protocolos internos de ‘Royal Caribbean’ , especialmente considerando la magnitud de sus embarcaciones y el número de personas que viajan en ellas.

El ‘Icon of the Seas’ es una embarcación imponente: mide más de 360 metros de largo, tiene capacidad para más de 7.000 pasajeros y cuenta con múltiples atracciones, incluyendo parques acuáticos, muros de escalada, teatros, restaurantes temáticos y, por supuesto, su famoso ‘Frightening Bolt’. La situación ha hecho que muchos turistas reconsideren su confianza en este tipo de entretenimiento acuático en altamar, especialmente cuando se trata de estructuras suspendidas a gran altura.