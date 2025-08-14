La mujer de 45 años viajaba por vacaciones con su familia cuando por ganas de ir al baño se dio cuenta del embarazo. Foto: composición LR/DailiMail

Helen Green, una mujer británica de 45 años, vivió una experiencia sorprendente al dar a luz sin saber que estaba embarazada. Este insólito suceso ocurrió mientras disfrutaba de unas vacaciones en Canadá.

Helen y su esposo Michael, ambos de 45 años, viajaban por la carretera con su hija Darcy, de seis años, cuando la mujer sintió la necesidad de ir al baño. Lo que no imaginaba era que ese sencillo acto la llevaría a convertirse en madre.

¿Cómo fue el parto de la mujer?

Cuando Helen, de Bristol, se despertó con dolores de estómago en mitad de la noche y fue al baño, de repente sintió una "necesidad de empujar" y miró hacia abajo para ver a un bebé. Helen había experimentado un embarazo críptico, una condición en la que una persona no se da cuenta de que está esperando un bebé hasta muy tarde en el embarazo o incluso durante el parto. A pesar de ello, ella tuvo un período regular.

Sin embargo, ahora la familia está encantada con su pequeña sorpresa, a quien han llamado Olivia, que tiene 11 semanas.

¿Qué dijo Helen Green de su embarazo?

Helen, quien trabaja en servicios financieros, comentó: "Fue una sorpresa enorme y, al mismo tiempo, una sorpresa muy agradable".

"Simplemente, llegó y parece como si siempre hubiera estado con nosotros. Todo se siente completo ahora, ella nos ha hecho a todos muy felices".

"No tenía ni idea de que estaba embarazada, todo parecía completamente normal. Trabajé, hice ejercicio, vestí la misma ropa y comí la misma comida que siempre", comentó Helen.

Michael, quien también trabaja en servicios financieros, expresó: "Es una locura y todavía parece surrealista. Ha sido un momento muy extraño. ¡Es una alegría!"

Helen, que también tiene un hijo de 18 años llamado Harry, no experimentó síntomas durante su embarazo y había sufrido varios abortos espontáneos después de dar a luz a Darcy, por lo que pensó que estaba entrando en la perimenopausia.

"Tuve 'protuberancias enormes' en mis primeros dos embarazos", recordó, y continuó yendo al gimnasio cuatro veces a la semana sin saber que estaba esperando a Olivia.