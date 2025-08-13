HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Policía interviene "retiro espiritual" con prácticas ilegales en España: usaban veneno para sapos y ayahuasca

Tres personas han sido detenidas y otras cinco son investigadas por uso de brebajes alucinógenos en un “retiro espiritual” en España.

La Guardia Civil ha desmantelado un retiro espiritual en Alicante, España, que operaba con drogas psicodélicas y sustancias peligrosas.
La Guardia Civil ha desmantelado un retiro espiritual en Alicante, España, que operaba con drogas psicodélicas y sustancias peligrosas. | Foto: composición LR/Guardia Civil

La policía española ha incautado varias botellas de veneno para sapos y 11 litros de ayahuasca, una droga psicodélica, durante una serie de redadas en un “retiro espiritual” en la localidad de Pedreguer, cerca de Alicante. De acuerdo con la Guardia Civil, tres personas fueron detenidas, luego de que se llevara una operación en dos propiedades de la zona.

En dicho inmueble se encontraron 945 pastillas de Ritalin, 117 cactus de San Pedro y otros productos utilizados en rituales psicoactivos, que pertenecían a una empresa que prometía ofrecer "viajes astrales". Dicha operación fue tras recibir la denuncia de una de las víctimas hace cinco meses.

PUEDES VER: Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

lr.pe

Policía interviene "retiro espiritual" con ayahuasca en España

De acuerdo con medios españoles, los clientes pagaban por experimentar tratados espirituales con sustancias como ayahuasca y el veneno de sapo Kambó.

Los agentes descubrieron un laboratorio casero, "rudimentario y antihigiénico" donde se preparaban las sustancias, algunas de las cuales se consideran altamente peligrosas para la salud.

La empresa se promocionaba como una "organización de retiros espirituales de renombre internacional". Atraían a turistas de todo el mundo, quienes podían personalizar la duración de su estadía, el tipo de alojamiento y la selección de las sustancias para sus tratamientos.

Los huéspedes podían personalizar la duración de la estancia, el tipo de alojamiento y la selección de sustancias, según la policía, y el precio medio por paquete superaba los 1.100 dólares. Estimaron que el grupo había ganado "varios cientos de miles de euros" en el último año "sin declarar ningún ingreso".

La Guardia Civil difundió imágenes que muestran una docena de colchones sobre un suelo de baldosas con cubetas y cajas de pañuelos desechables junto a cada cama. Añadieron que había 16 clientes alojados en el retiro en el momento de las redadas.

Detenidos en “retiro espiritual” son acusados por tráfico de drogas y lavado de dinero

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de CALPE, que ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Denia.

La Guardia Civil aseguró que “detuvieron a tres personas, dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de publicitar sus servicios, gestionar las finanzas y preparar las sustancias para su consumo”, explicaron en un comunicado.

También se ha investigado a otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres, que se cree que son los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de drogas.

Todos están acusados de tráfico de drogas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. Las sustancias incautadas se enviaron a laboratorios oficiales para realizar análisis de toxicidad.

Notas relacionadas
Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

LEER MÁS
Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

Mundo

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Panamá: sancionará a quienes vendan productos de vapeo a niños, niñas y adolescentes o los exhiban al público

La base militar donde Trump y Putin se reunirán por la guerra de Ucrania fue usada para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota