Policía interviene "retiro espiritual" con prácticas ilegales en España: usaban veneno para sapos y ayahuasca

La Guardia Civil ha desmantelado un retiro espiritual en Alicante, España, que operaba con drogas psicodélicas y sustancias peligrosas. | Foto: composición LR/Guardia Civil

La policía española ha incautado varias botellas de veneno para sapos y 11 litros de ayahuasca, una droga psicodélica, durante una serie de redadas en un “retiro espiritual” en la localidad de Pedreguer, cerca de Alicante. De acuerdo con la Guardia Civil, tres personas fueron detenidas, luego de que se llevara una operación en dos propiedades de la zona.

En dicho inmueble se encontraron 945 pastillas de Ritalin, 117 cactus de San Pedro y otros productos utilizados en rituales psicoactivos, que pertenecían a una empresa que prometía ofrecer "viajes astrales". Dicha operación fue tras recibir la denuncia de una de las víctimas hace cinco meses.

Policía interviene "retiro espiritual" con ayahuasca en España

De acuerdo con medios españoles, los clientes pagaban por experimentar tratados espirituales con sustancias como ayahuasca y el veneno de sapo Kambó.

Los agentes descubrieron un laboratorio casero, "rudimentario y antihigiénico" donde se preparaban las sustancias, algunas de las cuales se consideran altamente peligrosas para la salud.

La empresa se promocionaba como una "organización de retiros espirituales de renombre internacional". Atraían a turistas de todo el mundo, quienes podían personalizar la duración de su estadía, el tipo de alojamiento y la selección de las sustancias para sus tratamientos.

Los huéspedes podían personalizar la duración de la estancia, el tipo de alojamiento y la selección de sustancias, según la policía, y el precio medio por paquete superaba los 1.100 dólares. Estimaron que el grupo había ganado "varios cientos de miles de euros" en el último año "sin declarar ningún ingreso".

La Guardia Civil difundió imágenes que muestran una docena de colchones sobre un suelo de baldosas con cubetas y cajas de pañuelos desechables junto a cada cama. Añadieron que había 16 clientes alojados en el retiro en el momento de las redadas.

Detenidos en “retiro espiritual” son acusados por tráfico de drogas y lavado de dinero

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de CALPE, que ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Denia.

La Guardia Civil aseguró que “detuvieron a tres personas, dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de publicitar sus servicios, gestionar las finanzas y preparar las sustancias para su consumo”, explicaron en un comunicado.

También se ha investigado a otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres, que se cree que son los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de drogas.

Todos están acusados de tráfico de drogas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. Las sustancias incautadas se enviaron a laboratorios oficiales para realizar análisis de toxicidad.