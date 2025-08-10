HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El indignante crimen contra Felipe Hernández, un hombre asesinado por sus hijos en España: fue ignorado por la autoridades

Felipe Hernández, un hombre de 65 años en España, fue brutalmente agredido por sus hijos, Felipe Jr. y Rosario, hasta la muerte.

Felipe había impuesto anteriormente, más de 10 denuncias por maltrato contra sus hijos. Foto: composición LR/X
Felipe Hernández, un hombre de 65 años, fue víctima de un brutal ataque por parte de sus propios hijos en Murcia. A pesar de haber denunciado el maltrato en múltiples ocasiones, su vida terminó de manera trágica el pasado 19 de julio.

El suceso pasó cuando el hijo mayor del anciano, Felipe Jr. y su hermana Rosario, interrumpieron en el establecimiento donde el adulto mayor trabajaba. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el terrible suceso.

lr.pe

¿Qué pasó con Felipe Hernández?

Felipe Jr. le dio un primer puñetazo que hizo caer al hombre de 65 años al suelo, continuando con varios golpes y patadas mientras la víctima intentaba levantarse. Rosario, en medio de la escena, recogió el celular de su padre del suelo. Tras varios minutos, los agresores se marcharon.

La víctima logró ponerse de pie y salió de la tienda para pedir ayuda en la calle, diciendo: “Me han pegado mis hijos”, pero poco después se desplomó. Las unidades de emergencia llegaron al lugar para intentar asistirlo, pero ya era demasiado tarde.

Existen otras diez denuncias previas presentadas por Felipe contra sus hijos. Estas incluyen acusaciones de robo de las llaves de su casa y el dinero de su cartera, así como de acoso constante en la tienda, lo que le provocó un ataque de ansiedad. Durante estos episodios, los hijos le habrían dicho: "No vamos a parar hasta que te pase algo".

¿Quiénes son los asesinos?

Según el diario El País de España, Felipe Jr. es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y ha obtenido premios en ambas disciplinas. Por su parte, Rosario es la más joven de los cuatro hermanos y se graduó en Enfermería y Medicina. Los medios locales han informado que Felipe, su padre, presentó alrededor de diez denuncias previas contra sus hijos por amenazas y violencia verbal, especialmente después de su separación de su exesposa, hace 12 años.

En declaraciones a El País, su hermano José Hernández comentó que los hijos crecieron "viendo cómo su madre ridiculizaba a su padre en público, lo menospreciaba, se burlaba de él, lo dominaba, lo trataba muy mal, y luego, los hijos, que aún no han salido del nido materno".

