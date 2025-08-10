Justicia en España condena a hombre a dos años de cárcel por abuso sexual en cita concertada por Tinder

En España, un hombre fue sentenciado a dos años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer en el 2021. Se conocieron a través de Tinder. La mujer tomaba unas pastillas por una enfermedad que le generaba un síndrome depresivo reactivo y tomaba una es específico para dormir por las noches.

En la sentencia de la Audiencia Provincial, los magistrados destacan que la víctima no le manifestó al acusado ni realizó algún acto que pudiera interpretarse como una intención de parte de la mujer para tener relaciones o desnudarse. Los magistrados concluyeron en que lo expuesto por la víctima están "dotados de coherencia interna suficiente".

El hombre fue declarado culpable y tiene la prohibición de siete años de acercarse o comunicarse

El acusado fue declarado por la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, como culpable de un delito de abuso sexual, conforme a los artículos 181.1 y 181.2 del Código Penal vigentes en el momento de los hechos. Además, el tribunal le impuso una prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante siete años, dos años de libertad vigilada y la obligación de pagar una indemnización de 14.000 euros por el daño físico y psicológico causado, junto con otros 15.000 euros en concepto de daño moral.

Los magistrados destacan que la víctima “no manifestó en ningún momento al acusado, ni realizó ningún acto que pudiera expresarlo, su acuerdo con ser desnudada ni con la realización de actos de contenido sexual con él”. Asimismo, descartó “indicios o atisbos de que estemos ante la imputación de hechos falsos, por mendacidad o por procesos mentales patológicos de la víctima”.

Abuso sexual tras una cita en Tinder: consecuencias psicológicas y tratamiento de la víctima

La víctima y el hombre que abusó de ella se conocieron a través de Tinder y acordaron encontrarse por la noche. Ella tomó solo las pastillas que no le causaban somnolencia. Sin embargo, a las 4 a.m., tomó la que sí le iba a hacer descansar para que no se desajustara su medicación y pidió un taxi. El hombre la hizo quedarse un poco más y se quedó dormida en su sillón. Lamentablemente, al día siguiente, la víctima se despertó al sentir tocamientos en su zona perineal. Ella le reclamó al abusador lo que había hecho y abandonó el lugar.

Debido a este evento, la mujer desarrolló un trastorno adaptativo. La situación traumática afectó su proceso psiquiátrico previo y, además, experimentó síntomas de estrés postraumáticos, lo que puede incluir angustia, flashbacks, pesadillas o evitación de recuerdos traumáticos. “La conclusión que de este conjunto de datos médicos o de salud mental extraemos es que se ha producido un daño o perturbación psíquica a la víctima derivado del suceso vivido por ella cuando estaba en compañía del acusado, pues se ha acreditado que generó una descompensación de su estado previo, que se tradujo en las peticiones de ayuda a los técnicos, en la prescripción de fármacos y tratamiento e incluso en su internamiento en una entidad psiquiátrica”, subrayaron los jueces.