Se hizo pasar por médica en Colombia y fue arrestada en España: la buscaban por usurpación, estafa y falsificar documentos
La mujer fue capturada en España, tres años después de trabajar en varios centros de salud en Colombia, en los que atendió alrededor de 665 pacientes.
La policía española anunció el jueves el arresto de una mujer acusada de hacerse pasar por médico en Colombia y de haber tratado a cientos de pacientes sin licencia.
La mujer fue detenida en la localidad de Catarroja, en la región de Valencia, en una operación conjunta con las autoridades colombianas, informó la policía nacional española en la red X.
"Se hizo pasar por médica en Colombia, donde atendió a 665 pacientes. Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental", indicó la policía.
Según medios españoles, trabajó en varios centros de salud en Colombia durante tres años antes de huir a España, donde vivía con su pareja y su hijo.