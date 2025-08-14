La mujer huyó de Colombia a España después de 3 años, donde vivía con su familia. | Foto: EFE

La policía española anunció el jueves el arresto de una mujer acusada de hacerse pasar por médico en Colombia y de haber tratado a cientos de pacientes sin licencia.

La mujer fue detenida en la localidad de Catarroja, en la región de Valencia, en una operación conjunta con las autoridades colombianas, informó la policía nacional española en la red X.

Mujer se hizo pasar como médica en Colombia y fue arrestada en España

"Se hizo pasar por médica en Colombia, donde atendió a 665 pacientes. Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental", indicó la policía.

Según medios españoles, trabajó en varios centros de salud en Colombia durante tres años antes de huir a España, donde vivía con su pareja y su hijo.