Mundo

Se hizo pasar por médica en Colombia y fue arrestada en España: la buscaban por usurpación, estafa y falsificar documentos

La mujer fue capturada en España, tres años después de trabajar en varios centros de salud en Colombia, en los que atendió alrededor de 665 pacientes.

La mujer huyó de Colombia a España después de 3 años, donde vivía con su familia.
La mujer huyó de Colombia a España después de 3 años, donde vivía con su familia. | Foto: EFE

La policía española anunció el jueves el arresto de una mujer acusada de hacerse pasar por médico en Colombia y de haber tratado a cientos de pacientes sin licencia.

La mujer fue detenida en la localidad de Catarroja, en la región de Valencia, en una operación conjunta con las autoridades colombianas, informó la policía nacional española en la red X.

PUEDES VER: Tragedia en la cima del K2: montañista china fallece por desprendimiento de rocas

Mujer se hizo pasar como médica en Colombia y fue arrestada en España

"Se hizo pasar por médica en Colombia, donde atendió a 665 pacientes. Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental", indicó la policía.

PUEDES VER: Turistas en peligro: hackers atacan hoteles italianos y filtran casi 100.000 documentos de identidad a la venta en la dark web

Según medios españoles, trabajó en varios centros de salud en Colombia durante tres años antes de huir a España, donde vivía con su pareja y su hijo.

