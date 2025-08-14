Jair Bolsonaro en horas clave mientras espera el veredicto del Tribunal Supremo Federal por su intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro, junto a siete integrantes del núcleo 1 implicados en el golpe de Estado en Brasil en 2022, presentó sus últimos alegatos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y quedó a la espera del veredicto final, que, aunque no tiene una fecha exacta de lectura, se espera que se pronuncie a finales de septiembre.

El juez encargado del proceso, Alexandre de Moraes, comenzará a redactar su voto, que será llevado posteriormente a la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal para su deliberación y para completar el proceso del juicio. Cabe resaltar que, de ser hallado culpable, Bolsonaro será inhabilitado políticamente y, por lo tanto, apartado de los próximos procesos electorales en Brasil.

Los cargos que se le imputan a Bolsonaro

La Fiscalía General de Brasil acusa a Jair Bolsonaro y a sus colaboradores de cometer delitos relacionados con la organización criminal, el intento de golpe de Estado, la abolición violenta del Estado democrático de derecho, el daño al patrimonio público y el deterioro de bienes protegidos. Cabe destacar que el intento de golpe ocurrió el 8 de enero de 2023.

El accionar del grupo de derecha en Brasil tuvo como objetivo, según destaca el medio teleSUR, desconocer el resultado electoral y forzar una intervención militar. Estos hechos, que tienen antecedentes en otros países de la región y en el mundo, buscan evitar su repetición mediante el fortalecimiento de las instituciones y la sanción a los responsables.

La Agencia Brasil detalla la defensa de Jair Bolsonaro

La agencia de noticias Brasil compartió lo expuesto por la defensa de Jair Bolsonaro ante el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, relator del caso. En el escrito, se asegura que Bolsonaro no cometió actos para promover un golpe de Estado ni para revertir los resultados de las elecciones que le dieron la presidencia a Lula.

De igual forma, su defensa argumentó que el proceso contra Bolsonaro es "histórico e inusual", asegurando que los acusados, incluidos Bolsonaro y los siete integrantes del núcleo 1, "fueron tratados como culpables mucho antes de presentar su defensa". Además, afirmaron que parte de la prensa busca conocer la magnitud de la pena impuesta.

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó a Bolsonaro a salir de su domicilio

El próximo 16 de agosto, el expresidente Jair Bolsonaro podrá salir de su domicilio y quedará exento, por un momento, de la prisión domiciliaria que se le impuso el 4 de agosto. De igual forma, la decisión fue aceptada por Alexandre de Moraes, quien aprobó que Bolsonaro se someta a análisis de orina, sangre y otras pruebas en el Hospital DF Star, donde permanecerá entre seis y ocho horas.