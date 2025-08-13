HOYSuscripcion LR Focus

Brasil vs República Dominicana vóley EN VIVO: horario y cómo ver la semifinal femenina por los Panamericanos Junior 2025

Sigue a Brasil vs República Dominicana sub-21 desde Asunción por la primera semifinal del voleibol femenino en los Juegos Panamericanos Junior.

Brasil venció 3-1 a República Dominicana en la fase de grupos
Brasil venció 3-1 a República Dominicana en la fase de grupos | Norceca | Composición LR

Brasil vs República Dominicana EN VIVO se enfrentan por la primera semifinal del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La Canarinha sub-21 sale por su segunda final consecutiva en la historia del evento al enfrentar a las Princesas del Caribe en el COP Arena desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora dominicana).

La escuadra sudamericana obtuvo la clasificación directa a las semifinales tras finalizar como líder invicta del grupo B, donde cedió solo 2 sets. Del otro lado, las quisqueyanas finalizaron terceras en dicha zona y tuvieron que pasar por los cuartos de final, donde barrieron 3-0 a Cuba con otra gran actuación de Alondra Tapia (15 puntos).

PUEDES VER: ¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025

Horario de Brasil vs República Dominicana sub-21

El juego de Brasil vs República Dominicana iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:

  • Perú, EE. UU. (Texas, Chicago), Panamá, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • República Dominicana, EE. UU. (Nueva York, Miami), Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Chile: 4.30 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay: 5.30 p. m.
  • México (centro), Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras: 2.30 p. m.
  • México (Pacífico): 1.30 p. m.
  • España (peninsular): 10.30 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Dominicana EN VIVO?

La semifinal entre Brasil vs República Dominicana será transmitida EN VIVO y de manera gratuita por internet a través de Panam Sports Channel, la plataforma de streaming oficial de los Juegos Panamericanos Junior 2025 disponible en PCs, teléfonos, tablets y Smart TVs. Para acceder a las imágenes en directo, solo debes crear una cuenta con tus datos o tu perfil de Facebook.

PUEDES VER: ¡Orgullo peruano! El esgrimista Renzo Fukuda consiguió la primera medalla de oro para Perú en ASU2025

¿Quién será rival de Brasil o Dominicana en la final?

El equipo ganador de Brasil vs Dominicana enfrentará en la final de los Juegos Panamericanos Junior 2025 a la selección ganadora entre Argentina vs México, que protagonizarán la segunda semifinal a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora argentina) y 5.30 p. m. (hora del centro de México).

Resultados de Brasil en el vóley femenino de Asunción 2025

  • Fecha 1 - Brasil 3-1 México
  • Fecha 2 - Brasil 3-0 Chile
  • Fecha 3 - Brasil 3-1 República Dominicana

*Brasil evitó la fase de cuartos de final al finalizar primera en el grupo B.

Resultados de República Dominicana en el vóley femenino de Asunción 2025

  • Fecha 1 - República Dominicana 3-0 Chile
  • Fecha 2 - México 3-1 República Dominicana
  • Fecha 3 - Brasil 3-1 República Dominicana
  • Cuartos de final - República Dominicana 3-0 Cuba.
