Brasil vs República Dominicana vóley EN VIVO: horario y cómo ver la semifinal femenina por los Panamericanos Junior 2025
Sigue a Brasil vs República Dominicana sub-21 desde Asunción por la primera semifinal del voleibol femenino en los Juegos Panamericanos Junior.
Brasil vs República Dominicana EN VIVO se enfrentan por la primera semifinal del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La Canarinha sub-21 sale por su segunda final consecutiva en la historia del evento al enfrentar a las Princesas del Caribe en el COP Arena desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora dominicana).
La escuadra sudamericana obtuvo la clasificación directa a las semifinales tras finalizar como líder invicta del grupo B, donde cedió solo 2 sets. Del otro lado, las quisqueyanas finalizaron terceras en dicha zona y tuvieron que pasar por los cuartos de final, donde barrieron 3-0 a Cuba con otra gran actuación de Alondra Tapia (15 puntos).
Horario de Brasil vs República Dominicana sub-21
El juego de Brasil vs República Dominicana iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:
- Perú, EE. UU. (Texas, Chicago), Panamá, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- República Dominicana, EE. UU. (Nueva York, Miami), Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Chile: 4.30 p. m.
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay: 5.30 p. m.
- México (centro), Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras: 2.30 p. m.
- México (Pacífico): 1.30 p. m.
- España (peninsular): 10.30 p. m.
¿Dónde ver Brasil vs Dominicana EN VIVO?
La semifinal entre Brasil vs República Dominicana será transmitida EN VIVO y de manera gratuita por internet a través de Panam Sports Channel, la plataforma de streaming oficial de los Juegos Panamericanos Junior 2025 disponible en PCs, teléfonos, tablets y Smart TVs. Para acceder a las imágenes en directo, solo debes crear una cuenta con tus datos o tu perfil de Facebook.
¿Quién será rival de Brasil o Dominicana en la final?
El equipo ganador de Brasil vs Dominicana enfrentará en la final de los Juegos Panamericanos Junior 2025 a la selección ganadora entre Argentina vs México, que protagonizarán la segunda semifinal a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora argentina) y 5.30 p. m. (hora del centro de México).
Resultados de Brasil en el vóley femenino de Asunción 2025
- Fecha 1 - Brasil 3-1 México
- Fecha 2 - Brasil 3-0 Chile
- Fecha 3 - Brasil 3-1 República Dominicana
*Brasil evitó la fase de cuartos de final al finalizar primera en el grupo B.
Resultados de República Dominicana en el vóley femenino de Asunción 2025
- Fecha 1 - República Dominicana 3-0 Chile
- Fecha 2 - México 3-1 República Dominicana
- Fecha 3 - Brasil 3-1 República Dominicana
- Cuartos de final - República Dominicana 3-0 Cuba.