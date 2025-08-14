HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Donald Trump no descarta el fracaso de la reunión con Vladímir Putin: "Existe un 25% de probabilidad"

En una entrevista para Fox News, Trump aseguró que la primera reunión serviría como herramienta para preparar la segunda; sin embargo, no descartó la posibilidad de que la reunión pudiera fallar.

Donald Trump no descartó que la reunión con Putin, para este jueves, fracasara.
Donald Trump no descartó que la reunión con Putin, para este jueves, fracasara. | Composición LR | Gerson Cardoso

En una entrevista exclusiva con Fox News, Donald Trump expresó que existe un riesgo de fracaso en la reunión prevista con Vladímir Putin. El presidente de Estados Unidos detalló que hay un 25% de probabilidad de que la reunión no se lleve a cabo como se espera. Trump también destacó que este encuentro servirá como un indicativo clave para determinar si será posible realizar futuras reuniones.

A tan solo un día de la reunión programada en Alaska, que se llevará a cabo en un encuentro 'cara a cara', según fuentes del Kremlin, el principal objetivo de la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin será lograr un alto al fuego. No obstante, también se prevé que se aborden otros temas cruciales relacionados con la paz, la seguridad, las cuestiones internacionales de importancia y la cooperación bilateral, según lo informado por Yuri Ushakov, consejero diplomático de Putin.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con el MAS en Bolivia? Los factores que explican la fractura del principal movimiento de izquierda en el país

lr.pe

Trump subraya la necesidad de una reunión con Putin y Zelenski a corto plazo

Donald Trump afirmó que la segunda reunión sobre el conflicto en Ucrania será crucial para llegar a un acuerdo definitivo. A pesar de los posibles riesgos de fracaso, Trump subrayó que cualquier resolución debe contar con la participación de Volodímir Zelenski. "La segunda reunión será muy, muy importante, ya que será el espacio donde se logrará un acuerdo. No quiero usar la expresión 'repartir las cosas', pero, hasta cierto punto, no es un término incorrecto", expresó Trump durante una entrevista con Fox News Radio.

De cara a la próxima cumbre entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, Marco Rubio destacó que tiene "esperanzas" de que la reunión entre ambos mandatarios sea exitosa. "La esperanza del presidente Trump es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo", señaló Rubio, quien también subrayó la importancia de un alto el fuego, considerándolo "crucial" para el futuro de las negociaciones.

PUEDES VER: Putin destaca los “esfuerzos sinceros" de la administración de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

lr.pe

Putin elogia los esfuerzos de EE. UU. para poner fin al conflicto en Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, expresó en declaraciones previas su valoración sobre los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. El mandatario ruso elogió los "esfuerzos sinceros" de la administración estadounidense para lograr una resolución. "La administración estadounidense (...) está realizando esfuerzos enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas", comentó Putin durante una reunión sobre la preparación de la cumbre Trump-Putin, según lo detallado por el Kremlin.

En contraste con las declaraciones de Putin, Donald Trump advirtió a Vladímir Putin que Rusia podría enfrentar consecuencias si no pone fin a la guerra en Ucrania. La advertencia fue confirmada por Radio Francia Internacional (RFI). Por su parte, la Casa Blanca calificó la reunión como un ejercicio de escucha, destacando que no se espera que sea una cumbre para alcanzar acuerdos definitivos. No obstante, las autoridades estadounidenses esperan que las conversaciones se desarrollen de manera constructiva y en buenos términos.

Notas relacionadas
Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
Consultó a ChatGPT dónde invertir su dinero y ahora posee un negocio exitoso con facilidades arancelarias

Consultó a ChatGPT dónde invertir su dinero y ahora posee un negocio exitoso con facilidades arancelarias

LEER MÁS
Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Mundo

Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

La historia de 'La desconocida del Sena', el cadáver sonriente que ayudó a salvar millones de vidas

El descubrimiento de un enorme yacimiento de oro en Europa que le pertenece a un solo país: podría ser líder en el futuro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota