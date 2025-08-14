En una entrevista exclusiva con Fox News, Donald Trump expresó que existe un riesgo de fracaso en la reunión prevista con Vladímir Putin. El presidente de Estados Unidos detalló que hay un 25% de probabilidad de que la reunión no se lleve a cabo como se espera. Trump también destacó que este encuentro servirá como un indicativo clave para determinar si será posible realizar futuras reuniones.

A tan solo un día de la reunión programada en Alaska, que se llevará a cabo en un encuentro 'cara a cara', según fuentes del Kremlin, el principal objetivo de la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin será lograr un alto al fuego. No obstante, también se prevé que se aborden otros temas cruciales relacionados con la paz, la seguridad, las cuestiones internacionales de importancia y la cooperación bilateral, según lo informado por Yuri Ushakov, consejero diplomático de Putin.

Trump subraya la necesidad de una reunión con Putin y Zelenski a corto plazo

Donald Trump afirmó que la segunda reunión sobre el conflicto en Ucrania será crucial para llegar a un acuerdo definitivo. A pesar de los posibles riesgos de fracaso, Trump subrayó que cualquier resolución debe contar con la participación de Volodímir Zelenski. "La segunda reunión será muy, muy importante, ya que será el espacio donde se logrará un acuerdo. No quiero usar la expresión 'repartir las cosas', pero, hasta cierto punto, no es un término incorrecto", expresó Trump durante una entrevista con Fox News Radio.

De cara a la próxima cumbre entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, Marco Rubio destacó que tiene "esperanzas" de que la reunión entre ambos mandatarios sea exitosa. "La esperanza del presidente Trump es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo", señaló Rubio, quien también subrayó la importancia de un alto el fuego, considerándolo "crucial" para el futuro de las negociaciones.

Putin elogia los esfuerzos de EE. UU. para poner fin al conflicto en Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, expresó en declaraciones previas su valoración sobre los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. El mandatario ruso elogió los "esfuerzos sinceros" de la administración estadounidense para lograr una resolución. "La administración estadounidense (...) está realizando esfuerzos enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas", comentó Putin durante una reunión sobre la preparación de la cumbre Trump-Putin, según lo detallado por el Kremlin.

En contraste con las declaraciones de Putin, Donald Trump advirtió a Vladímir Putin que Rusia podría enfrentar consecuencias si no pone fin a la guerra en Ucrania. La advertencia fue confirmada por Radio Francia Internacional (RFI). Por su parte, la Casa Blanca calificó la reunión como un ejercicio de escucha, destacando que no se espera que sea una cumbre para alcanzar acuerdos definitivos. No obstante, las autoridades estadounidenses esperan que las conversaciones se desarrollen de manera constructiva y en buenos términos.