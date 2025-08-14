Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

El poder judicial dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra, en el marco de investigaciones por las acusaciones de corrupción. El juez Jorge Chávez, que dictó la sentencia del exmandatario, justificó su decisión al señalar que Vizcarra no cuenta con arraigo laboral y familiar.

El expresidente del Perú, fue acusado por la Fiscalía de haber recibido pagos ilícitos de 2.3 millones de soles por las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua durante su periodo como gobernador regional de Moquegua.

Tras la decisión del magistrado, Vizcarra será recluido en el penal de Bardadillo, mientras continúan las investigaciones en su contra. En su representación, Erwin Siccha, abogado del exjefe de Estado, anunció que apelarán a la sentencia.

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la sentencia de Martín Vizcarra?

Los medios internacionales reaccionaron ante la sentencia del expresidente del Perú, Martín Vizcarra. Portales como CNN, DW y Los Ángeles Times destacaron en sus portadas la imagen de Vizcarra. Cabe señalar que, con esta sentencia, el exmandatario se une a la lista de expresidentes que han pisado la cárcel, como Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y el fallecido Alberto Fujimori.

CNN

Vizcarra será recluido en el penal de Barbadillo. Foto: CNN

DW

Simpatizantes del exmandatario permanecieron a las afueras del Poder Judicial mientras se dictaba la sentencia. Foto: DW

Los Angeles Times