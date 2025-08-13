El submarino SN Álvaro Alberto se encuentra en desarrollo desde el 2023. | FDRA

El submarino SN Álvaro Alberto se encuentra en desarrollo desde el 2023. | FDRA

Brasil se viene consolidando como el país latinoamericano más poderoso en capacidad militar. Su último avance, el desarrollo de un submarino nuclear, lo coloca en un reducido grupo de naciones con tecnología de propulsión nuclear, un salto estratégico que eleva su proyección geopolítica y militar.

Este desarrollo forma parte del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), que contempla la fabricación de cuatro naves convencionales tipo Scorpene y el SN Álvaro Alberto (SN-10). Este último, construido en Itaguaí Construções Navais (ICN) con apoyo técnico de Francia, podría modificar el equilibrio de poder naval en el Atlántico Sur y desafiar la influencia de potencias mundiales en la región.

¿Cómo es el submarino SN Álvaro Alberto?

El SN Álvaro Alberto tendrá cerca de 7.000 toneladas de desplazamiento, 100 metros de eslora y 9,8 metros de manga. Contará con un reactor nuclear de fabricación nacional que generará alrededor de 64.000 caballos de potencia, permitiendo alcanzar 25 nudos bajo el agua y operar a 350 metros de profundidad. Su armamento incluirá seis tubos lanzatorpedos de 533 mm y una tripulación de 100 personas, incorporando tecnología avanzada para maximizar su capacidad operativa.

El proyecto inició formalmente en 2023 con el corte de acero de la sección experimental del casco resistente. En 2024 comenzó la construcción del área que alojará la planta nuclear, considerada la parte más compleja. Paralelamente, se desarrolla en el Laboratorio de Generación de Energía Nuclear (Labgene) el prototipo del reactor naval, cuya entrega está programada para 2025.

Un arma que inquieta a las potencias mundiales

La incorporación de un submarino nuclear brinda a Brasil la capacidad de operar sumergido durante largos periodos sin necesidad de emerger para recargar baterías. Esto lo hace prácticamente indetectable y capaz de patrullar amplias zonas oceánicas con autonomía casi ilimitada. Además, puede portar misiles de largo alcance, incluidos de crucero o balísticos, que se lanzan desde posiciones ocultas, consolidándolo como una de las plataformas bélicas más temibles.

En términos estratégicos, este avance tecnológico permite a Brasil proyectar control sobre rutas marítimas clave y reforzar su condición de potencia regional. Al ser un país sin armas nucleares, su entrada al selecto grupo de operadores de submarinos de propulsión nuclear plantea interrogantes sobre el impacto en el equilibrio de poder naval y la dinámica geopolítica global.

Un hito militar en América Latina

El desarrollo del SN Álvaro Alberto refleja más de ocho décadas de esfuerzos para dominar el ciclo del combustible nuclear y alcanzar autonomía tecnológica.

Brasil mantiene una política de no proliferación nuclear, lo que le ha permitido sostener su imagen como actor responsable en el escenario internacional.