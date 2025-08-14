Evo Morales convoca al voto nulo en las elecciones de Bolivia: "Si el Estado no respeta al pueblo, es un derecho la sublevación"

Evo Morales aseveró este jueves que "es un derecho, la sublevación y la rebelión" si el Estado no respeta al pueblo. Esto sucedió en el marco del cierre de campaña por el voto nulo, el mismo día en que comienza el silencio electoral, tres días antes de las elecciones. En su intervención, Morales también calificó estos comicios como dirigidos a favorecer a intereses elitistas y alejados de la mayoría

El expresidente de Bolivia insta a sus simpatizantes a emitir votos nulos, una táctica que, según algunos analistas, busca evidenciar que aún conserva fuerza política y puede posicionarse como una opción futura. Con esta estrategia, Morales pretende medir su respaldo real en las urnas, incluso sin figurar como candidato.

Evo Morales cierra su campaña por el voto nulo

"Cuando el Estado no respeta los derechos del pueblo, es un derecho la sublevación y la rebelión, recuerden, esta va a ser una rebelión democrática (contra) un Estado corrupto, un Gobierno corrupto y toda la derecha que está en la lista (de candidatos), eso se va a demostrar el domingo", afirmó en la localidad de Entre Ríos. Además, indicó que si el voto nulo gana este 17 de agosto, el país hará historia. Morales instó igualmente a sus seguidores a "estar listos" en caso de que la "derecha" resulte vencedora en las elecciones.

El expresidente Morales cerró su campaña electoral ante una multitud de simpatizantes reunidos en la localidad donde la federación cocalera es encabezada por Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y aspirante presidencial, considerado durante mucho tiempo el "sucesor" de Morales, aunque hoy distanciado de él.

El TSE inicia periodo de reflexión y recuerda prohibiciones electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó mediante un comunicado que, desde hoy, con el inicio del periodo de reflexión, se prohíben todas las actividades de campaña política. Asimismo, recordó que a partir del viernes entrará en vigor la ley seca, la cual se mantendrá hasta el mediodía del lunes siguiente.

Por su parte, el expresidente Morales, impedido de postularse a la Presidencia por no contar con un partido político y por una restricción constitucional, hizo un llamado hace dos semanas a sus simpatizantes y al pueblo en general a emitir un voto nulo como forma de protesta contra la «derecha» y el Gobierno de Luis Arce, a quienes considera beneficiarios del proceso electoral.