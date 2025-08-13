HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Tendencias

Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

El hombre se emocionó al creer que estaba hablando con CR7 e incluso le pidió explicaciones sobre por qué había dejado el Real Madrid. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@saraleyvasanchez

Una joven decidió jugarle una broma a su padre, ferviente hincha del Real Madrid y admirador de Cristiano Ronaldo. Para lograrlo, fingió estar en una videollamada con el 'Bicho' y llamó a su papá, quien se emocionó al verlo e incluso le hizo una insólita pregunta. La escena, subida a TikTok, no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Las imágenes fueron publicadas por la usuaria Sara Leyva (@saraleyvasanchez) el pasado 31 de julio de 2025. Hasta el momento, este video acumula más de 466.600 reproducciones en la plataforma. De igual manera, tiene más de 33.400 "me gusta", 11.400 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría mostró su solidaridad con este fanático de 'El Bicho'.

PUEDES VER: Timoteo 'trolea' al público adulto en su circo: "No son ratones, son tremendos capibaras"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 y permaneció hasta el 2018. Durante su etapa en el club, el 'Comandante' marcó 451 goles en 438 partidos oficiales y conquistó varios títulos, entre ellos cuatro 'Champions League' en 2014, 2016, 2017 y 2018. Ese mismo año, el 'Bicho' anunció su partida, causando tristeza en miles de aficionados.

Uno de estos aficionados es el padre de esta joven, quien se emocionó cuando su hija le avisó que estaba en una videollamada con Cristiano Ronaldo. Como podrás apreciar en el video, el hombre duda de que sea verdad; sin embargo, termina confiando al ver que su ídolo hablando, así que le pregunta "¿Por qué se fue del Real Madrid?".

Las palabras de su padre hicieron que la joven estallara en risas y terminara revelando que todo se trataba de una broma, lo que provocó que el hombre se retirara del lugar visiblemente avergonzado. Al parecer, ella utilizó un video de Cristiano Ronaldo enviando saludos, el cual reprodujo en su teléfono para engañar a su papá.

PUEDES VER: Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok se volvió tendencia en las redes sociales, sobre todo en España y varios países de Latinoamérica. A la mayoría de usuarios les pareció una broma graciosa; sin embargo, hubo usuarios que la calificaron como cruel, debido a que Cristiano Ronaldo es considerado como una leyenda por los hinchas del Real Madrid.

"Se peinó para ver al Bicho", "Con eso no se juega", "En ese momento perdiste tu herencia", "Todos le queremos hacer la misma pregunta a Cristiano", "Si fuera tu papá, te castigo de por vida", "Ya no formarás parte de su testamento", "Lo hicieron emocionar al señor", "Yo hubiera reaccionado de la misma forma". Estos son algunos de los comentarios del video.

@saraleyvasanchez ESTO SERÁ SIEMPRE UNA JOYA 😂😂😂 #mejorbroma #broma #padre #bromaamipapa #bromapapá #humor #parati #cristianoronaldo7 #realmadridfc ♬ sonido original - Sara Leyva Sanchez👹
Notas relacionadas
Timoteo 'trolea' al público adulto en su circo: "No son ratones, son tremendos capibaras"

Timoteo 'trolea' al público adulto en su circo: "No son ratones, son tremendos capibaras"

LEER MÁS
Joven adopta perrito parecido al que su mamá tenía y ella se enamora al verlo: "La nueva bendición"

Joven adopta perrito parecido al que su mamá tenía y ella se enamora al verlo: "La nueva bendición"

LEER MÁS
Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

LEER MÁS
Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

LEER MÁS
Familia en Juliaca construye un angosto edificio de 7 pisos y en redes reaccionan: “Cuando heredas 1 metro cuadrado”

Familia en Juliaca construye un angosto edificio de 7 pisos y en redes reaccionan: “Cuando heredas 1 metro cuadrado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Tendencias

Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

Peruana casi pierde su viaje a Argentina para ver a su novio por error con su DNI: "Me quedé en shock"

Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota