Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

Una joven decidió jugarle una broma a su padre, ferviente hincha del Real Madrid y admirador de Cristiano Ronaldo. Para lograrlo, fingió estar en una videollamada con el 'Bicho' y llamó a su papá, quien se emocionó al verlo e incluso le hizo una insólita pregunta. La escena, subida a TikTok, no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Las imágenes fueron publicadas por la usuaria Sara Leyva (@saraleyvasanchez) el pasado 31 de julio de 2025. Hasta el momento, este video acumula más de 466.600 reproducciones en la plataforma. De igual manera, tiene más de 33.400 "me gusta", 11.400 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría mostró su solidaridad con este fanático de 'El Bicho'.

¿Qué sucedió en el video?

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 y permaneció hasta el 2018. Durante su etapa en el club, el 'Comandante' marcó 451 goles en 438 partidos oficiales y conquistó varios títulos, entre ellos cuatro 'Champions League' en 2014, 2016, 2017 y 2018. Ese mismo año, el 'Bicho' anunció su partida, causando tristeza en miles de aficionados.

Uno de estos aficionados es el padre de esta joven, quien se emocionó cuando su hija le avisó que estaba en una videollamada con Cristiano Ronaldo. Como podrás apreciar en el video, el hombre duda de que sea verdad; sin embargo, termina confiando al ver que su ídolo hablando, así que le pregunta "¿Por qué se fue del Real Madrid?".

Las palabras de su padre hicieron que la joven estallara en risas y terminara revelando que todo se trataba de una broma, lo que provocó que el hombre se retirara del lugar visiblemente avergonzado. Al parecer, ella utilizó un video de Cristiano Ronaldo enviando saludos, el cual reprodujo en su teléfono para engañar a su papá.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok se volvió tendencia en las redes sociales, sobre todo en España y varios países de Latinoamérica. A la mayoría de usuarios les pareció una broma graciosa; sin embargo, hubo usuarios que la calificaron como cruel, debido a que Cristiano Ronaldo es considerado como una leyenda por los hinchas del Real Madrid.

"Se peinó para ver al Bicho", "Con eso no se juega", "En ese momento perdiste tu herencia", "Todos le queremos hacer la misma pregunta a Cristiano", "Si fuera tu papá, te castigo de por vida", "Ya no formarás parte de su testamento", "Lo hicieron emocionar al señor", "Yo hubiera reaccionado de la misma forma". Estos son algunos de los comentarios del video.