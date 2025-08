El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó este viernes que se desplieguen dos submarinos nucleares cerca de Rusia, luego de las amenazas del expresidente Dmitry Medvédev. "He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son algo más que eso", dijo en Truth Social. Recientemente, Medvédev dijo que la presión de Trump para que haya un alto al fuego en Ucrania constituyen un ''paso adicional hacia la guerra''.

El lunes, el ex jefe de Estado ruso escribió en su cuenta de X: ''Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días… Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país''. El republicano le advirtió que ''cuide sus palabras'' y que era un ''expresidente fracasado''.

Trump usó su cuenta oficial para anunciar el envío de submarinos. Foto: Truth Social

Tensión entre Estados Unidos y Rusia

Ante la respuesta de Trump en la madrugada del viernes, Medvédev afirmó que “Rusia tiene razón en todo y seguirá su propio camino”, en la aplicación Telegram. Además, advirtió al presidente de Estados Unidos que debería imaginarse un escenario parecido al de la serie postapocalíptica ''The Walking Dead'', y se refirió a sistema de la Unión Soviética para realizar un ataque nuclear automático.

El mandatario de EE. UU. ya ha tenido roces con Medvédev en el pasado, también con intercambios incendiarios en redes sociales. Medvédev es conocido en Rusia por ser abiertamente antioccidental desde que el Kremlin envió tropas a Ucrania en 2022. Sin embargo, las declaraciones del actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, reflejarían el pensamiento de los políticos en el gobierno de Putin.

Trump presiona a Rusia para que termine la guerra con Ucrania

Trump ha sido enfático al afirmar que Vladímir Putin debe poner un alto al fuego a la guerra en Ucrania. Al principio de la invasión, el presidente y Medvédev amenazaron nuclearmente al gobierno de Biden para que le retire su apoyo a la nación ucraniana. Sin embargo, cuando Trump empezó su segundo mandato, Putin suavizó su retórica.

No obstante, el líder de la Casa Blanca ha dejado en claro que está perdiendo la paciencia con Rusia. ''Ucrania también ha sufrido mucho. Ha perdido aproximadamente 8.000 soldados desde el 1 de enero de 2025, y esa cifra no incluye a los desaparecidos'', dijo en Truth Social. Putin no ha pronunciado sobre las recientes advertencias arancelarias hacia su país, o la ''preparación'' de EE. UU. con submarinos nucleares.