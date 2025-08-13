Durante la intervención al menor, se le encontró un artefacto explosivo y una motocicleta robada. Foto: Composición LR / El Churre Noticias /PNP

Aterrorizaron a la población local. La medianoche de este miércoles 12 de agosto, sujetos aún no identificados lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda que funcionaba también como distribuidora de cerveza en la provincia de Sullana, en Piura. Este atentado generó daños en las fachadas de cuatro casas de la zona.

El incidente se produjo en la calle Apurimac del distrito de Bellavista. El explosivo impactó contra la fachada de la distribuidora Beliche, destruyendo la puerta del domicilio. Asimismo, se reportaron daños en las ventanas de vidrio de tres viviendas aledañas a causa de la onda expansiva.

Los vecinos del sector apuntaron que el sonido de la explosión fue tan intenso que escuchó en otras calles del distrito. "Estamos completamente desamparados. Hasta marchas se han hecho y las autoridades no hacen nada. El señor es un hombre trabajador. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia porque su esposa estaba allí en su sala", expreso una ciudadana que prefiere mantenerse en el anonimato.

Policía retuvo a adolescente

De forma preliminar se conoció que la policía habría logrado la retención de una persona que estaría ligada al atentado, quien seria un menor de 15 años.

Efectivos de la Unidad de Emergencia (UNEME) patrullaban la zona cuando se produjo el atentado. Al acercarse al lugar, identificaron una motolineal color negra que se dio a la fuga al caer en cuenta de la presencia de los policías. Tras interceptar el vehículo menor se intervino a J. W. S. U., a quien se le habría incautado un artefacto explosivo. Asimismo, la motocicleta, con placa de rodaje 01837F, tenía una requisitoria por hurto.

Se continúan las investigaciones para conocer si los propietarios del negocio venían siendo víctimas de extorsión.