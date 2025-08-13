HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Cuatro viviendas afectadas tras atentado con explosivo en Piura: Policía retuvo a adolescente implicado en delito

Ataque se produjo fuera de una vivienda que funcionaba también como distribuidora de cerveza, ubicada en el distrito de Bellavista.

Durante la intervención al menor, se le encontró un artefacto explosivo y una motocicleta robada. Foto: Composición LR / El Churre Noticias /PNP
Durante la intervención al menor, se le encontró un artefacto explosivo y una motocicleta robada. Foto: Composición LR / El Churre Noticias /PNP

Aterrorizaron a la población local. La medianoche de este miércoles 12 de agosto, sujetos aún no identificados lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda que funcionaba también como distribuidora de cerveza en la provincia de Sullana, en Piura. Este atentado generó daños en las fachadas de cuatro casas de la zona.

El incidente se produjo en la calle Apurimac del distrito de Bellavista. El explosivo impactó contra la fachada de la distribuidora Beliche, destruyendo la puerta del domicilio. Asimismo, se reportaron daños en las ventanas de vidrio de tres viviendas aledañas a causa de la onda expansiva.

Los vecinos del sector apuntaron que el sonido de la explosión fue tan intenso que escuchó en otras calles del distrito. "Estamos completamente desamparados. Hasta marchas se han hecho y las autoridades no hacen nada. El señor es un hombre trabajador. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia porque su esposa estaba allí en su sala", expreso una ciudadana que prefiere mantenerse en el anonimato.

PUEDES VER: ¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

lr.pe

Policía retuvo a adolescente

De forma preliminar se conoció que la policía habría logrado la retención de una persona que estaría ligada al atentado, quien seria un menor de 15 años.

Efectivos de la Unidad de Emergencia (UNEME) patrullaban la zona cuando se produjo el atentado. Al acercarse al lugar, identificaron una motolineal color negra que se dio a la fuga al caer en cuenta de la presencia de los policías. Tras interceptar el vehículo menor se intervino a J. W. S. U., a quien se le habría incautado un artefacto explosivo. Asimismo, la motocicleta, con placa de rodaje 01837F, tenía una requisitoria por hurto.

Se continúan las investigaciones para conocer si los propietarios del negocio venían siendo víctimas de extorsión.

Notas relacionadas
¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

LEER MÁS
Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

LEER MÁS
Menor de 10 años fallece en un accidente de tránsito en la sierra de Piura

Menor de 10 años fallece en un accidente de tránsito en la sierra de Piura

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota