Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

Ministros acudirán al Congreso para brindar explicaciones por los últimos acontecimientos en la frontera con Colombia. Foto: Composición/LR

El Congreso pedirá explicaciones al Gobierno. El parlamentario Edward Málaga presentó una moción para citar al ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el canciller Elmer Schialer con la finalidad de explicar los recientes acontecimientos en la frontera entre el distrito de Santa Rosa y Colombia.

En el documento al que tuvo acceso La República, el congresista Málaga instó a los ministros informar sobre las medidas que tomará el Ejecutivo frente, luego de que una aeronave militar de Colombia sobrevoló sobre la isla Santa Rosa, sin contar con una previa autorización.

"El hecho que motivó la presentación de una nota de protesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a la cual un buque cañonero y lanchas militares colombianas se hicieron presentes en la zona", sustento.

Asimismo, el legislador convocó a los miembros del gabinete ministerial para explicar sobre el izamiento de la bandera de Colombia en la isla Chinería, tras calificarlo como una "provocación al Perú" por parte del país vecino. Es importante señalar que el precandidato colombiano Daniel Quintero plantó la bandera de su país sin autorización previa.

"Si bien no hay evidencia pública de que la acción haya sido ordenada por el Estado colombiano, las posturas beligerantes del presidente Gustavo Petro alimentan un clima de tensión y conflicto en la zona", dijo.

Congreso cita a los ministros del Gobierno para dar cuentas sobre tensión limítrofe en Santa Rosa.

Ministros explicarán acciones del Gobierno frente a las declaraciones de Gustavo Petro

De igual manera, el congresista Málaga solicitó que los ministros expliquen sobre las "acciones implementadas para proteger la soberanía y el orden público frente a actos simbólicos incitados por el presidente Gustavo Petro en territorio peruano".

La tensión limítrofe en la Amazonía del Perú y Colombia comenzó cuando el último martes 5 de agosto, el mandatario Petro acusó públicamente al Perú de, supuestamente, copar parte de su territorio y de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. A pesar de sus declaraciones, el Gobierno del Perú rechazó sus dichos y recalcó que Santa Rosa pertenece le pertenece al territorio peruano.

Por otro lado, los ministros deberán acudir el Congreso para dar detalles sobre las coordinaciones efectuadas con Brasil y las autoridades locales para "garantizar la paz y la seguridad en la triple frontera, incluyendo protocolos de coordinación para operaciones aéreas y fluviales".

La moción también solicita que se explique el estado de las comunicaciones diplomáticas con el Gobierno de Colombia y la activación de mecanismos bilaterales para la solución pacífica de controversias, como la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano - Colombiana (COMPERIF).

Militares y Marina de Guerra patrullan en Santa Rosa

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Marina de Guerra están realizando patrullajes en el interior del distrito de Santa Rosa, que forma parte de la Isla Chinería en Loreto, tras la colocación de una bandera colombiana por el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, en esa localidad de la Amazonía peruana el pasado lunes 11 de agosto. En consecuencia, las autoridades están protegiendo el territorio peruano.

El personal militar realizar el patrullaje intensivo por las principales calles de Santa Rosa. Asimismo, los miembros de las fuerzas del orden están llevando a cabo operativos de verificación de identidad a varios ciudadanos en diferentes lugares estratégicos, como en la Plaza de Santa Rosa.