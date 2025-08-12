HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Política

Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer deberán explicar las acciones oficiales que tomará el Gobierno frente a la tensión limítrofe entre Santa Rosa y Colombia, luego de las declaraciones de Gustavo Petro, el avión que sobrevoló en la isla Chinería y la bandera colocada en la Amazonía del Perú.

Ministros acudirán al Congreso para brindar explicaciones por los últimos acontecimientos en la frontera con Colombia. Foto: Composición/LR
Ministros acudirán al Congreso para brindar explicaciones por los últimos acontecimientos en la frontera con Colombia. Foto: Composición/LR

El Congreso pedirá explicaciones al Gobierno. El parlamentario Edward Málaga presentó una moción para citar al ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el canciller Elmer Schialer con la finalidad de explicar los recientes acontecimientos en la frontera entre el distrito de Santa Rosa y Colombia.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el documento al que tuvo acceso La República, el congresista Málaga instó a los ministros informar sobre las medidas que tomará el Ejecutivo frente, luego de que una aeronave militar de Colombia sobrevoló sobre la isla Santa Rosa, sin contar con una previa autorización.

PUEDES VER: César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

lr.pe

"El hecho que motivó la presentación de una nota de protesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a la cual un buque cañonero y lanchas militares colombianas se hicieron presentes en la zona", sustento.

Asimismo, el legislador convocó a los miembros del gabinete ministerial para explicar sobre el izamiento de la bandera de Colombia en la isla Chinería, tras calificarlo como una "provocación al Perú" por parte del país vecino. Es importante señalar que el precandidato colombiano Daniel Quintero plantó la bandera de su país sin autorización previa.

"Si bien no hay evidencia pública de que la acción haya sido ordenada por el Estado colombiano, las posturas beligerantes del presidente Gustavo Petro alimentan un clima de tensión y conflicto en la zona", dijo.

PUEDES VER: Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Congreso cita a los ministros del Gobierno para dar cuentas sobre tensión limítrofe en Santa Rosa.

Congreso cita a los ministros del Gobierno para dar cuentas sobre tensión limítrofe en Santa Rosa.

Ministros explicarán acciones del Gobierno frente a las declaraciones de Gustavo Petro

De igual manera, el congresista Málaga solicitó que los ministros expliquen sobre las "acciones implementadas para proteger la soberanía y el orden público frente a actos simbólicos incitados por el presidente Gustavo Petro en territorio peruano".

La tensión limítrofe en la Amazonía del Perú y Colombia comenzó cuando el último martes 5 de agosto, el mandatario Petro acusó públicamente al Perú de, supuestamente, copar parte de su territorio y de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. A pesar de sus declaraciones, el Gobierno del Perú rechazó sus dichos y recalcó que Santa Rosa pertenece le pertenece al territorio peruano.

Por otro lado, los ministros deberán acudir el Congreso para dar detalles sobre las coordinaciones efectuadas con Brasil y las autoridades locales para "garantizar la paz y la seguridad en la triple frontera, incluyendo protocolos de coordinación para operaciones aéreas y fluviales".

La moción también solicita que se explique el estado de las comunicaciones diplomáticas con el Gobierno de Colombia y la activación de mecanismos bilaterales para la solución pacífica de controversias, como la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano - Colombiana (COMPERIF).

Militares y Marina de Guerra patrullan en Santa Rosa

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Marina de Guerra están realizando patrullajes en el interior del distrito de Santa Rosa, que forma parte de la Isla Chinería en Loreto, tras la colocación de una bandera colombiana por el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, en esa localidad de la Amazonía peruana el pasado lunes 11 de agosto. En consecuencia, las autoridades están protegiendo el territorio peruano.

El personal militar realizar el patrullaje intensivo por las principales calles de Santa Rosa. Asimismo, los miembros de las fuerzas del orden están llevando a cabo operativos de verificación de identidad a varios ciudadanos en diferentes lugares estratégicos, como en la Plaza de Santa Rosa.

Notas relacionadas
Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

LEER MÁS
Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

LEER MÁS
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota