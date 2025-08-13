HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Joven muere tras brutal ataque de abejas en una salida de campo en Colombia: recibió 200 picaduras en el rostro

La geóloga de Colombia, Andrea del Pilar Fandiño Palacios, sufrió graves complicaciones respiratorias tras las picaduras de las abejas, lo que la condujo a su posterior muerte.

La geóloga Andrea del Pilar Fandiño Palacios murió tras brutal ataque de abejas.
La geóloga Andrea del Pilar Fandiño Palacios murió tras brutal ataque de abejas. | El Colombiano

Andrea del Pilar Fandiño Palacios, una geóloga colombiana de 30 años, perdió la vida tras sufrir más de 200 picaduras de abejas mientras realizaba un trabajo de campo en una zona rural del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. La joven profesional era docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, donde también cursaba estudios de posgrado. En menos de un mes tenía previsto sustentar su tesis.

El trágico incidente ocurrió el martes 5 de agosto, mientras Andrea Fandiño se encontraba junto a otros dos docentes en una vereda del municipio, para "la exploración de un nuevo campo para sus estudiantes". Así lo confirmó Gabriela Delgado, decana de la Facultad de donde se desempeñaba la geóloga, en declaraciones al medio Noticias Caracol.

PUEDES VER: Geólogos revelan mediante investigación científica la existencia de una 'superpluma' que está partiendo África en dos

lr.pe

Joven geóloga muere tras sufrir 200 picaduras de abejas en una salida de campo

Según relató Gabriela Delgado, las múltiples picaduras que sufrió Andrea Fandiño Palacios le provocó una inflamación severa que le generó serias complicaciones respiratorias. Al conocerse la situación, la Universidad Nacional activó un protocolo de apoyo. Es por ello que el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Gálvez, brindó orientación médica a distancia al equipo que atendía al docente. Debido al deterioro de su estado de salud, se decidió su traslado a Bogotá.

Sin embargo, durante el recorrido, la geóloga sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a desviar la ambulancia hacia la zona de Ibagué. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico en esa ciudad, Andrea no logró sobrevivir. “La evolución no fue favorable, y las intervenciones médicas no resultaron efectivas por la cantidad de veneno que recibió”, explicó la decana Delgado.

PUEDES VER: Geólogos descubren un océano oculto bajo la corteza terrestre con más agua que toda la superficie del planeta

lr.pe

Las condiciones en las que trabajaba Andrea Fandiño Palacios ante de ser picada por abejas

El alcalde del municipio de Ortega, Diego Matiz, explicó al portal La Voz del Pueblo que, en el momento del ataque, la geóloga Andrea Fandiño se encontraba trabajando en una zona de vegetación densa y ecosistemas complejos.

“En cuanto se conoció lo ocurrido, se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia. La geóloga estaba en una de las 124 veredas de nuestro municipio, bastante alejada del centro urbano y del hospital. Sin embargo, la comunidad reaccionó rápidamente y la asistió tan pronto como se supo del incidente. Se había preparado una avioneta medicalizada para su traslado, pero, lamentablemente, no resistió”, detalló Matiz.

PUEDES VER: Geólogos descubren en China una cadena de volcanes extintos de 640 kilómetros de longitud, según estudio

lr.pe

Lamentan fallecimiento de geóloga colombiana

Andrea Fandiño Palacios se graduó de la Universidad de Caldas y era profesora en la Universidad Nacional. Tras su partida, la Facultad de Ciencias expresó su tristeza con este mensaje que decía: "Con profundo dolor despedimos a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios, quien dedicó su vida con pasión a la Geología y con cariño a sus estudiantes, amigos/as y familiares".

El Departamento de Geociencias también le rindió homenaje, destacando su impacto en todos los que la conocieron: “Hoy, con profundo dolor, decimos adiós a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios. Su sonrisa, su humanidad y su amor incondicional por la Geología dejaron una marca eterna en todos los que tuvimos el honor de cruzarnos en su camino”.

