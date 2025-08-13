HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

China abre el primer centro comercial de robots: puedes comprar un humanoide como si fueran electrodomésticos

La tienda, ubicada en Yizhuang, incluye categorías de robots para salud, industria y entretenimiento, diseñados para el uso cotidiano en hogares y empresas, ampliando su oferta en tecnología.

La primera tienda de Robots humanoides en el mundo abrió el 8 de agosto en Beijing E-Town, junto a la World Robot Conference H. Foto: YouTube
La primera tienda de Robots humanoides en el mundo abrió el 8 de agosto en Beijing E-Town, junto a la World Robot Conference H. Foto: YouTube

Pekín, China, inauguró "Robot Mall", la primera megatienda "4S" para robots humanoides, ofreciendo además a la venta, repuestos, servicio técnico y retroalimentación de los usuarios. Inaugurado el pasado viernes, en Yizhuang, uno de los distritos de alta tecnología de Pekín, conocido también como Beijing E-Town.

Este centro comercial tecnológico puso a disposición más de 100 modelos distintos, que van desde mayordomos mecánicos hasta réplicas hiperrealistas de figuras históricas como Albert Einstein e incluso robots de bandas musicales.

El proyecto busca que estos robots sea de uso cotidiano en hogares, empresas y espacios públicos. Con esta propuesta, Pekín no solo refuerza su posición como centro de innovación tecnológica, sino que también abre una nueva etapa en la comercialización y mantenimiento de robots para el público general.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica tiene la catarata más alta del mundo: tiene 979 metros de altura y supera al Niágara

lr.pe

¿Qué tipos de robots humanoides se puede comprar?

En Robot Mall, los visitantes pueden encontrar siete grandes categorías de robots humanoides y de consumo: médicos, industriales, de compañía, biónicos, integrados, bípedos y con ruedas. Cada una responde a necesidades específicas, desde la asistencia sanitaria hasta el entretenimiento y la automatización industrial.

Entre las más llamativas destacan un perro robótico vestido de león, un humanoide que dispensa medicina tradicional china y brazos robóticos capaces de pintar con precisión.

Un robot humanoide del físico Albert Einstein. Foto: AP

Un robot humanoide del físico Albert Einstein. Foto: AP

La tienda también presenta máquinas con habilidades sorprendentes, como encestar balones, preparar café, retirar cajas en una farmacia o servir bebidas desde una barra. Asimismo, los visitantes podrán realizar deporte con las máquinas como pruebas parte del proyecto.

Robots humanoide jugando fútbol. Foto: AP

Robots humanoide jugando fútbol. Foto: AP

¿Se venden al público?

No todos los robots que se exhiben en Robot Mall están listos para ser llevados directamente a un hogar o una fábrica, pero una parte sí está disponible para compra o contratación. Los precios oscilan desde unos 285 dólares (2.000 yuanes) para modelos básicos de compañía o uso educativo y pueden hasta pueden superar varios millones de yuanes.

Notas relacionadas
China asegura ser el país con la segunda mayor reserva de litio a nivel mundial: solo una nación en Sudamérica lo supera

China asegura ser el país con la segunda mayor reserva de litio a nivel mundial: solo una nación en Sudamérica lo supera

LEER MÁS
China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

LEER MÁS
China desarrolla "abejas espía" que podrían ser usadas en casos militares: las controlan con agujas en su cerebro

China desarrolla "abejas espía" que podrían ser usadas en casos militares: las controlan con agujas en su cerebro

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
La base militar donde Trump y Putin se reunirán por la guerra de Ucrania fue usada para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría

La base militar donde Trump y Putin se reunirán por la guerra de Ucrania fue usada para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

Mundo

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Policía interviene "retiro espiritual" con prácticas ilegales en España: usaban veneno para sapos y ayahuasca

Panamá: sancionará a quienes vendan productos de vapeo a niños, niñas y adolescentes o los exhiban al público

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota