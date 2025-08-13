La primera tienda de Robots humanoides en el mundo abrió el 8 de agosto en Beijing E-Town, junto a la World Robot Conference H. Foto: YouTube

Pekín, China, inauguró "Robot Mall", la primera megatienda "4S" para robots humanoides, ofreciendo además a la venta, repuestos, servicio técnico y retroalimentación de los usuarios. Inaugurado el pasado viernes, en Yizhuang, uno de los distritos de alta tecnología de Pekín, conocido también como Beijing E-Town.

Este centro comercial tecnológico puso a disposición más de 100 modelos distintos, que van desde mayordomos mecánicos hasta réplicas hiperrealistas de figuras históricas como Albert Einstein e incluso robots de bandas musicales.

El proyecto busca que estos robots sea de uso cotidiano en hogares, empresas y espacios públicos. Con esta propuesta, Pekín no solo refuerza su posición como centro de innovación tecnológica, sino que también abre una nueva etapa en la comercialización y mantenimiento de robots para el público general.

¿Qué tipos de robots humanoides se puede comprar?

En Robot Mall, los visitantes pueden encontrar siete grandes categorías de robots humanoides y de consumo: médicos, industriales, de compañía, biónicos, integrados, bípedos y con ruedas. Cada una responde a necesidades específicas, desde la asistencia sanitaria hasta el entretenimiento y la automatización industrial.

Entre las más llamativas destacan un perro robótico vestido de león, un humanoide que dispensa medicina tradicional china y brazos robóticos capaces de pintar con precisión.

Un robot humanoide del físico Albert Einstein. Foto: AP

La tienda también presenta máquinas con habilidades sorprendentes, como encestar balones, preparar café, retirar cajas en una farmacia o servir bebidas desde una barra. Asimismo, los visitantes podrán realizar deporte con las máquinas como pruebas parte del proyecto.

Robots humanoide jugando fútbol. Foto: AP

¿Se venden al público?

No todos los robots que se exhiben en Robot Mall están listos para ser llevados directamente a un hogar o una fábrica, pero una parte sí está disponible para compra o contratación. Los precios oscilan desde unos 285 dólares (2.000 yuanes) para modelos básicos de compañía o uso educativo y pueden hasta pueden superar varios millones de yuanes.