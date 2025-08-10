Un nuevo experimento en China ha llevado la manipulación de la naturaleza a un nivel sorprendente, convirtiendo a las abejas en mini robots teledirigidos. Este desarrollo plantea interrogantes sobre la ética y el potencial uso militar de la tecnología.

Las abejas, equipadas con un dispositivo electrónico, están siendo probadas para cumplir funciones de espionaje y vigilancia. Expertos aseguran que “9 de cada 10 veces, la abeja obedece”, lo que abre un abanico de posibilidades en el ámbito de la tecnología y la ciencia.

Este avance, conocido como abeja ciborg, representa un hito en la miniaturización electrónica en China. Con un peso de solo 74 miligramos, el dispositivo que se coloca en la espalda de la abeja permite guiarla a distancia mediante impulsos eléctricos que estimulan su cerebro.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

La tecnología detrás de las abejas teledirigidas

El Instituto Tecnológico de Pekín ha desarrollado un mini controlador que se adhiere a la abeja, enviando impulsos eléctricos que le permiten girar, avanzar o retroceder. Este dispositivo es tan ligero que no afecta el vuelo del insecto, lo que lo convierte en un candidato ideal para diversas aplicaciones.

Las abejas, al ser capaces de volar varios kilómetros sin cansarse y de infiltrarse en espacios reducidos, se presentan como una herramienta valiosa en situaciones de rescate o vigilancia. Según Radio Francia Internacional, estas abejas podrían ser utilizadas para localizar supervivientes en desastres naturales o para realizar tareas de espionaje en entornos urbanos.

Implicaciones éticas y desafíos tecnológicos

A pesar de los beneficios potenciales, el uso de abejas teledirigidas plantea serias preocupaciones éticas. Expertos advierten sobre el riesgo de abuso de esta tecnología, que podría ser utilizada para militarizar la naturaleza. La estimulación invasiva del cerebro de estos insectos es un tema delicado que requiere una evaluación cuidadosa.

Además, los investigadores enfrentan desafíos técnicos, como la necesidad de miniaturizar las baterías que alimentan a las abejas. Actualmente, estas criaturas deben estar conectadas a una fuente de energía, lo que limita su autonomía y capacidad de movimiento.