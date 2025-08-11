La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto en Bogotá, continúa generando una profunda repercusión política y social en Colombia. Las autoridades han identificado a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o El Costeño, como el principal responsable de coordinar el ataque.

Con más de 20 años de historial delictivo, Chipi habría liderado un grupo de sicarios contratados para planificar y ejecutar el atentado. Según la Fiscalía, el grupo operaba bajo un esquema de “outsourcing criminal” y el móvil del crimen aún no ha sido determinado.

¿Qué papel desempeñó alias Chipi en el ataque al senador Miguel Uribe Turbay?

Según la investigación, Chipi fue el encargado de reclutar a los participantes, organizar la logística y definir todos los detalles del atentado. Las autoridades aseguran que recibió hasta 1.000 millón de pesos para coordinar la operación, desde la planificación hasta la ejecución.

El general Carlos Fernando Triana, de la Policía Nacional, describió a Chipi como un líder con una "gran capacidad criminal", capaz de dar órdenes y gestionar un equipo de entre ocho y diez personas. Su relación con varios de los implicados se remonta a su estancia en la cárcel La Modelo a principios de los 2000.

¿Quiénes fueron los otros detenidos por el atentado y qué rol desempeñó cada uno en el crimen?

Además de Chipi, otras cinco personas fueron detenidas, incluido un adolescente de 15 años, señalado como autor material de los disparos. La Fiscalía indicó que el menor provenía de un entorno familiar conflictivo y fue manipulado para cometer el crimen.

Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, fue quien entregó el arma al menor. William Fernando González Cruz, alias El Viejo o El Hermano, figuró como otro líder logístico. Carlos Eduardo Mora González, colombo-venezolano, conducía uno de los vehículos de fuga, mientras que Cristian Camilo González Ardila se encargaba de garantizar la huida del atacante.