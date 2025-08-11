Colombia decreta tres días de luto por el fallecimiento de Miguel Uribe, mientras líderes políticos piden que su asesinato sea un punto de quiebre en la lucha contra la violencia. Foto: Miguel Uribe/Instagram

Dolor y consternación se vive en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe, senador y precandidato a la presidencia de 39 años, quien falleció tras pasar dos meses luchando por su vida luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio cuando dirigía un mitin en Bogotá. El ataque, perpetrado por un sicario de 15 años, lo convirtió en víctima de un magnicidio que recuerda los años más oscuros de la violencia política en el país.

Las autoridades han detenido a seis personas, incluido el menor, y señalan a una disidencia de las extintas FARC como posible autor intelectual. Uribe, favorito de la derecha para las presidenciales de 2026, murió tras una nueva hemorragia cerebral, dejando un hijo pequeño y tres hijastras. Su esposa, María Claudia Tarazona, le despidió con un mensaje en redes: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Miguel Uribe muere: últimas noticias tras el deceso del senador de 39 años 11:35 Policía promete capturar a todos los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay La Policía Nacional de Colombia aseguró que mantiene desplegadas todas sus capacidades para identificar y detener a los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En un comunicado, la institución calificó el hecho como un magnicidio que enluta al país y reafirmó su compromiso de capturar “hasta al último de los responsables”. También expresó sus condolencias a la familia del político y deseó paz en su tumba. 11:35 Petro condena asesinato de Miguel Uribe Turbay El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su pésame por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con sicarios en junio. En un mensaje público, Petro rechazó la violencia política y aseguró que su gobierno ha apostado por “el cuidado y la expansión de la vida”. Reconoció, sin embargo, que este crimen contradice esa meta y lamentó que ocurriera en un “gobierno progresista, amante de la vida”, con un “trágico final contra un senador de la oposición”.

Decretan luto en Colombia por muerte de Miguel Uribe

Bogotá, Medellín y el departamento de Antioquia decretaron tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En este sentido, se ordenó que las banderas ondeen a media asta como símbolo de homenaje, solidaridad con su familia y rechazo a la violencia política.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recordó a Uribe como “un líder honesto y valiente” y pidió que su asesinato sea “un punto de quiebre” en la lucha contra la violencia en el país. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó el dolor de los antioqueños y envió un mensaje de “firmeza y determinación” frente a la violencia política.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el magnicidio como “un atentado directo contra la democracia” y advirtió: “Nos devolvieron a la peor versión de Colombia… A nosotros no nos callarán”.