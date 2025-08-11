HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Miguel Uribe EN VIVO: reacciones y homenajes para el senador de Colombia que falleció a los 39 años

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, Bogotá, Medellín y Antioquia decretaron duelo oficial. Colombia exige justicia y que este crimen sea un punto de quiebre en la lucha contra la violencia política.

Colombia decreta tres días de luto por el fallecimiento de Miguel Uribe, mientras líderes políticos piden que su asesinato sea un punto de quiebre en la lucha contra la violencia. Foto: Miguel Uribe/Instagram
Colombia decreta tres días de luto por el fallecimiento de Miguel Uribe, mientras líderes políticos piden que su asesinato sea un punto de quiebre en la lucha contra la violencia. Foto: Miguel Uribe/Instagram

Dolor y consternación se vive en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe, senador y precandidato a la presidencia de 39 años, quien falleció tras pasar dos meses luchando por su vida luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio cuando dirigía un mitin en Bogotá. El ataque, perpetrado por un sicario de 15 años, lo convirtió en víctima de un magnicidio que recuerda los años más oscuros de la violencia política en el país.

Las autoridades han detenido a seis personas, incluido el menor, y señalan a una disidencia de las extintas FARC como posible autor intelectual. Uribe, favorito de la derecha para las presidenciales de 2026, murió tras una nueva hemorragia cerebral, dejando un hijo pequeño y tres hijastras. Su esposa, María Claudia Tarazona, le despidió con un mensaje en redes: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Miguel Uribe muere: últimas noticias tras el deceso del senador de 39 años

11:35
11/8/2025

Policía promete capturar a todos los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Policía Nacional de Colombia aseguró que mantiene desplegadas todas sus capacidades para identificar y detener a los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En un comunicado, la institución calificó el hecho como un magnicidio que enluta al país y reafirmó su compromiso de capturar “hasta al último de los responsables”. También expresó sus condolencias a la familia del político y deseó paz en su tumba.

11:35
11/8/2025

Petro condena asesinato de Miguel Uribe Turbay

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su pésame por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con sicarios en junio. En un mensaje público, Petro rechazó la violencia política y aseguró que su gobierno ha apostado por “el cuidado y la expansión de la vida”. Reconoció, sin embargo, que este crimen contradice esa meta y lamentó que ocurriera en un “gobierno progresista, amante de la vida”, con un “trágico final contra un senador de la oposición”.

PUEDES VER: Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

lr.pe

Decretan luto en Colombia por muerte de Miguel Uribe

Bogotá, Medellín y el departamento de Antioquia decretaron tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En este sentido, se ordenó que las banderas ondeen a media asta como símbolo de homenaje, solidaridad con su familia y rechazo a la violencia política.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recordó a Uribe como “un líder honesto y valiente” y pidió que su asesinato sea “un punto de quiebre” en la lucha contra la violencia en el país. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó el dolor de los antioqueños y envió un mensaje de “firmeza y determinación” frente a la violencia política.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el magnicidio como “un atentado directo contra la democracia” y advirtió: “Nos devolvieron a la peor versión de Colombia… A nosotros no nos callarán”.

Notas relacionadas
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

LEER MÁS
Miguel Uribe: así va el avance de la investigación sobre el atentado que produjo la muerte del precandidato colombiano

Miguel Uribe: así va el avance de la investigación sobre el atentado que produjo la muerte del precandidato colombiano

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

LEER MÁS
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

LEER MÁS
Dos buques chinos se estrellan y causan daños sustanciales durante persecución a barco filipino: se reportaron heridos

Dos buques chinos se estrellan y causan daños sustanciales durante persecución a barco filipino: se reportaron heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota