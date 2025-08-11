HOYSuscripcion LR Focus

Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Mundo

Miguel Uribe: así va el avance de la investigación sobre el atentado que produjo la muerte del precandidato colombiano

Tras el atentado contra Miguel Uribe, las autoridades detuvieron a seis sospechosos, entre ellos un adolescente de 15 años, quien disparó al precandidato presidencial colombiano.

Hay 6 personas arrestadas por estar implicadas en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Hay 6 personas arrestadas por estar implicadas en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Instagram Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, luego de dos meses después de haber sido víctima de un atentado en Bogotá durante un acto de campaña. En videos difundidos en redes sociales, se le observa ofreciendo un discurso ante una multitud antes de que se registraran varias explosiones. Las imágenes muestran el momento en que Uribe Turbay cae al suelo, mientras las personas a su alrededor huyen del lugar.

De inmediato, la policía y ciudadanos lo trasladaron con urgencia a una ambulancia. En tanto, las autoridades aún se encuentran investigando para esclarecer el origen y determinar a los responsables de este ataque, ocurrido a un año de que Colombia celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 31 de mayo de 2026.

PUEDES VER: Fallece Miguel Uribe: Iván Duque, Álvaro Uribe y más reaccionan a muerte de senador y precandidato presidencial colombiano

lr.pe

Así va el avance de la investigación sobre el atentado que produjo la muerte de Miguel Uribe

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas de participar en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, entre ellas el adolescente de 15 años que habría efectuado los disparos y otros presuntos implicados en la logística del crimen. Todos enfrentarán un proceso judicial por el delito de homicidio, aunque se han declarado inocentes.

Entre los capturados figuran Elder José Arteaga, coordinador de la acción; Katerine Martínez, quien entregó una pistola Glock calibre 9 milímetros al sicario; William González Cruz, conocido como “el Viejo”; Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo Spark donde se habría entregado el arma; y Christian González Ardila, señalado como el motociclista encargado de facilitar la huida del menor desde el barrio Modelia. El sexto procesado es el propio adolescente de 15 años acusado de disparar contra Miguel Uribe.

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones de este grupo con el departamento del Caquetá, y se perfila a la organización Segunda Marquetalia como posible autora intelectual del ataque. El Gobierno, por su parte, ha ofrecido una recompensa a quien aporte información clave para dar con los responsables de planear el atentado.

PUEDES VER: Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

lr.pe

Esto es lo que se sabe sobre el adolescente de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay

Días después del atentado contra Uribe, la fiscal Luz Adriana Camargo informó que se estaban revisando las redes sociales del adolescente de 15 años que disparó, a fin de establecer si había sido reclutado por una red ilegal y su grado de participación tuvo en el ataque. Explicó que las autoridades trabajan en la reconstrucción de sus movimientos a partir de diversas pruebas recopiladas.

Según detalló Camargo, el adolescente fue herido de bala en una pierna a pocos metros de la escena del crimen. El disparo, realizado por la policía, buscaba impedir que escapara. Además, fue agredido por vecinos del sector antes de que los agentes lograran controlar la situación. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico, donde fue sometido a una cirugía.

El 9 de junio, su detención fue oficializada y se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ese mismo día, se realizaron allanamientos en viviendas de familiares del menor, en los que se incautó “evidencia relevante” que actualmente está siendo examinada por las autoridades.

PUEDES VER: Miguel Uribe en estado crítico al sufrir hemorragia por complicaciones médicas tras 2 meses de atentado en su contra

lr.pe

¿Qué es la Segunda Marquetalia, la banda criminal que estaría detrás del atentado contra Uribe?

La Segunda Marquetalia es un grupo disidente que surgió después de que algunos miembros de las FARC decidieran rearmarse después de haber firmado el Acuerdo de Paz en 2016. Fundado en 2019 por varios exlíderes de las FARC, entre ellos "Iván Márquez", quien fue uno de los principales negociadores en los diálogos de paz en La Habana, este grupo se ha financiado mediante actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay es un suceso complejo, y si se confirma que la Segunda Marquetalia fue la responsable, las razones detrás del ataque serían diversas. Es por ello que se manejan varias teorías sobre por qué este grupo disidente podría haber atacado al senado. Una de las principales es la intención de enviar un mensaje de intimidación y desestabilización.

Cabe mencionar que, dentro de la investigación, se revisaron los movimientos de Uribe Turbay para determinar si estaba siendo vigilado. La fiscal Camargo explicó que en este tipo de atentados, generalmente se realiza un seguimiento al objetivo. Además, aclaró que no existieron solicitudes de protección por parte del senador antes del ataque.

