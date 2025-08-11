HOYSuscripcion LR Focus

Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Dos buques chinos se estrellan y causan daños sustanciales durante persecución a barco filipino: se reportaron heridos

La Guardia Costera de Filipinas señaló que sus embarcaciones tuvieron que enfrentarse a maniobras peligrosas y bloqueos por parte de los barcos de China.

Dos buques chinos se estrellaron al realizar un persecución a un barco filipino.
Dos buques chinos se estrellaron al realizar un persecución a un barco filipino. | AP News

El Mar de China Meridional fue escenario de tensas confrontaciones entre barcos de China y Filipinas este lunes 11 de agosto. En esta ocasión, dos buques chinos, una de la Marina y otra de la Guardia Costera, colisionaron mientras perseguían un barco filipino.

El suceso ocurrió en el área disputada del bajo de Masinloc, también conocido como el atolón de Scarborough, donde la Guardia Costera de Filipinas desplegó dos barcos para apoyar la navegación de más de 30 embarcaciones pesqueras que operaban en la zona.

Dos buques chinos se estrellan durante persecución a barco filipino

Jay Tarriela, portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, explicó en la red social X que sus embarcaciones tuvieron que enfrentarse a maniobras peligrosas y bloqueos por parte de los barcos chinos, quienes incluso habrían usado cañones de agua durante el enfrentamiento.

La situación alcanzó tal nivel de tensión que un barco de la Guardia Costera china colisionó con una embarcación de la Marina del mismo país mientras perseguía a gran velocidad a un buque filipino.

Tarriela explicó que el impacto causó daños importantes a uno de los barcos chinos, dejándolo inoperativo. Ante esto, las autoridades filipinas ofrecieron asistencia a los tripulantes chinos, algunos de los cuales, según la versión oficial, resultaron heridos a raíz de la colisión.

El descargo de China frente a la colisión de sus buques cuando perseguían a barco de Filipinas

La Guardia Costera de China no se ha pronunciado sobre el accidente de sus buques, y el portavoz, Gan Yu, se limitó a señalar que lograron "expulsar" a varias embarcaciones de Filipinas mediante "acciones profesionales" y "legítimas", según lo informado por la agencia oficial Xinhua.

Pekín considera esta área como parte de su "territorio", por lo que defiende su derecho a continuar con las actividades militares para proteger su soberanía territorial y sus derechos marítimos. Este último incidente se da después de que Pekín cuestionara al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., por sus comentarios sobre un posible conflicto entre Estados Unidos y China en torno a la isla de Taiwán.

La disputa entre los barcos filipinos y los guardacostas chinos

A inicios de diciembre del año 2024, Filipinas acusó a un barco de la guardia costera de China de disparar un cañón de agua y golpear de lado un buque gubernamental cerca del disputado atolón Scarborough en el mar de China Meridional.

China, que reclama la soberanía sobre la mayor parte de este mar, explicó que la situación fue simplemente un "ejercicio de control (…) conforme a la ley", ya que los barcos filipinos intentaron ingresar en sus aguas territoriales y se aproximaron de manera peligrosa a sus embarcaciones de patrullaje.

Asimismo, un video difundido por las autoridades de Manila muestra cómo el barco de la Guardia Costera china impactó por el costado de estribor a una embarcación del Departamento de Pesca de Filipinas, mientras sus tripulantes gritan "¡Colisión, colisión!".

