Mundo

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia. El atentado ocurrió el 7 de junio.

Miguel Uribe murió a los 39 años tras meses del atentado en una campaña presidencial en Bogotá.
Miguel Uribe murió a los 39 años tras meses del atentado en una campaña presidencial en Bogotá. | composición LR

Miguel Uribe Turbay murió el lunes 11 de agosto. Su esposa María Claudia Tarazona fue quien anunció la noticia del deceso del precandidato presidencial de Colombia. En medio del luto, el periodista de Blu Radio, Felipe García, reveló que el senador había alertado varias veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató.

"El propio Miguel Uribe Turbay había alertado en más de 20 oportunidades a la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad que se encarga de prestarle la seguridad a todos los políticos de nuestro país, sobre riesgos en su seguridad. Sin embargo, su equipo de abogados dijo desde el primer momento que nunca fueron escuchados y que todos estos llamados de alerta fueron omitidos", dijo García en el programa La Rotativa del Aire.

PUEDES VER: Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

lr.pe

¿De qué murió Miguel Uribe tras atentado en plena campaña presidencial?

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió a los 39 años en la Fundación Santa Fe. El deceso fue por las severas lesiones que sufrió el pasado 7 de junio durante una campaña en Bogotá, Colombia.

Su esposa María Claudia Tarazona reveló la triste noticia: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", escribió en redes sociales.

PUEDES VER: Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

lr.pe

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 continúan

El periodista de Blu Radio, Felipe García, afirmó que, hasta el momento, las elecciones presidenciales de Colombia 2026 continúan con normalidad. No obstante, la muerte de Miguel Uribe Turbay podría ocasionar un panorama tenso previo a los comicios.

"Las elecciones, según el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se van a llevar de manera normal el próximo año. Para la primera y la segunda vuelta ya está todo listo en materia de seguridad. Sin embargo, obviamente estas van a ser unas elecciones más tensas", concluyó García.

