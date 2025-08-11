HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

Diana Turbay estaba cerca de conseguir su libertad, pero le dispararon a la espalda. Murió a los 41 años, en 1991, en Colombia.

La madre de Migue Uribe Turbay fue secuestrada por 'Los Extraditables', banda clave para el Cártel de Medellin de Pablo Escobar.
La madre de Migue Uribe Turbay fue secuestrada por 'Los Extraditables', banda clave para el Cártel de Medellin de Pablo Escobar. | composición LR

El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió el lunes 11 de agosto tras ser asesinado en un mitin. Una vez más, la tragedia persigue a su familia, ya que, hace 34 años, su madre tuvo el mismo final. En 1991, mataron a la periodista Diana Turbay en un fallido rescate tras cinco meses secuestrada por Pablo Escobar.

Diana falleció a los 41 años, mientras que su hijo a los 39. Una era periodista y el otro buscaba ser presidente de Colombia. Después de más de tres décadas del asesinato de Turbay, la familia vuelve a estar de luto. Miguel se convirtió hoy en el octavo candidato presidencial asesinado en el país.

Diana Turbay murió cuando Miguel Uribe tenía 5 años. Foto: El Mundo<br>

Diana Turbay murió cuando Miguel Uribe tenía 5 años. Foto: El Mundo

PUEDES VER: Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

lr.pe

El secuestro de Pablo Escobar y los últimos meses de vida de Diana Turbay

Diana Turbay era directora del noticiero Criptón y la revista Hoy x Hoy en 1990. Un 30 de agosto, junto al corresponsal alemán de la BBC Hero Abuse, el camarógrafo Richard Becerra, Juan Vitta y Orlando Acevedo, partieron de Bogotá para una supuesta entrevista con Manuel Pérez Martínez, alias 'El Cura Pérez', jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Todo resultó ser una trampa.

Cuando llegaron a la selva de Copacabana, un misterioso hombre se les acercó y les dijo: "No hay ningún 'cura Pérez', ustedes están en manos de 'Los Extraditables'". Se trata de una organización criminal creada por los capos de la droga colombianos, clave para el Cartel de Medellín, liderada por Pablo Escobar.

Después de 148 días secuestrados, un helicóptero de la Policía de Colombia sobrevoló en la finca con el objetivo de rescatar a Diana y a su camarógrafo. Sin embargo, antes de llegar a la cima, la madre de Miguel Uribe fue impactada con disparos a su espalda, por orden de Pablo Escobar, según El País. La periodista fue trasladada al hospital, pero no resistió a las heridas de bala. Diana Turbay murió el 25 de enero de 1991.

La frase de Pablo Escobar tras crear a 'Los extraditables' era: "Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU.”. Foto: El Mundo<br>

La frase de Pablo Escobar tras crear a 'Los extraditables' era: "Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU.”. Foto: El Mundo

PUEDES VER: Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

lr.pe

Miguel Uribe consideraba a su madre como el mayor ejemplo

La periodista Diana Turbay describió en un diario cómo eran sus días secuestrada en la finca y cuánto extrañaba a sus hijos Miguel y María Carolina. "Una vez estaba en un cuarto y, al otro lado de la puerta, oía a unos niños. Les rogó a sus secuestradores que le abrieran para poder jugar con ellos", relató Miguel Uribe sobre su madre, a quien consideraba su mayor ejemplo, a la revista BOCAS, en 2021.

En los años 90, los secuestros de "personalidades de peso" durante el gobierno de César Gaviria eran comunes en Colombia. Incluso, varios candidatos presidenciales también tuvieron el mismo destino fatal que Miguel Uribe Turbay. Ellos fueron Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo Ossa.

Notas relacionadas
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS
Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca Hubert hasta el 31 de agosto de 2025

Mundo

Cinco periodistas de Al Jazeera fueron asesinados en Gaza tras un bombardeo israelí a una tienda de campaña

Activista Greta Thunberg anuncia salida desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza

Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota