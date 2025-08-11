La madre de Migue Uribe Turbay fue secuestrada por 'Los Extraditables', banda clave para el Cártel de Medellin de Pablo Escobar. | composición LR

El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió el lunes 11 de agosto tras ser asesinado en un mitin. Una vez más, la tragedia persigue a su familia, ya que, hace 34 años, su madre tuvo el mismo final. En 1991, mataron a la periodista Diana Turbay en un fallido rescate tras cinco meses secuestrada por Pablo Escobar.

Diana falleció a los 41 años, mientras que su hijo a los 39. Una era periodista y el otro buscaba ser presidente de Colombia. Después de más de tres décadas del asesinato de Turbay, la familia vuelve a estar de luto. Miguel se convirtió hoy en el octavo candidato presidencial asesinado en el país.

Diana Turbay murió cuando Miguel Uribe tenía 5 años. Foto: El Mundo



El secuestro de Pablo Escobar y los últimos meses de vida de Diana Turbay

Diana Turbay era directora del noticiero Criptón y la revista Hoy x Hoy en 1990. Un 30 de agosto, junto al corresponsal alemán de la BBC Hero Abuse, el camarógrafo Richard Becerra, Juan Vitta y Orlando Acevedo, partieron de Bogotá para una supuesta entrevista con Manuel Pérez Martínez, alias 'El Cura Pérez', jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Todo resultó ser una trampa.

Cuando llegaron a la selva de Copacabana, un misterioso hombre se les acercó y les dijo: "No hay ningún 'cura Pérez', ustedes están en manos de 'Los Extraditables'". Se trata de una organización criminal creada por los capos de la droga colombianos, clave para el Cartel de Medellín, liderada por Pablo Escobar.

Después de 148 días secuestrados, un helicóptero de la Policía de Colombia sobrevoló en la finca con el objetivo de rescatar a Diana y a su camarógrafo. Sin embargo, antes de llegar a la cima, la madre de Miguel Uribe fue impactada con disparos a su espalda, por orden de Pablo Escobar, según El País. La periodista fue trasladada al hospital, pero no resistió a las heridas de bala. Diana Turbay murió el 25 de enero de 1991.

La frase de Pablo Escobar tras crear a 'Los extraditables' era: "Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU.”. Foto: El Mundo



Miguel Uribe consideraba a su madre como el mayor ejemplo

La periodista Diana Turbay describió en un diario cómo eran sus días secuestrada en la finca y cuánto extrañaba a sus hijos Miguel y María Carolina. "Una vez estaba en un cuarto y, al otro lado de la puerta, oía a unos niños. Les rogó a sus secuestradores que le abrieran para poder jugar con ellos", relató Miguel Uribe sobre su madre, a quien consideraba su mayor ejemplo, a la revista BOCAS, en 2021.

En los años 90, los secuestros de "personalidades de peso" durante el gobierno de César Gaviria eran comunes en Colombia. Incluso, varios candidatos presidenciales también tuvieron el mismo destino fatal que Miguel Uribe Turbay. Ellos fueron Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo Ossa.