Masacre en Ecuador: grupo armado abre fuego contra una multitud que bebía en los exteriores de una discoteca
Un ataque armado en Santa Lucía, Ecuador, dejó ocho muertos, incluido Jorge Urquizo, hermano del alcalde de la localidad. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de agosto.
- Mueren 12 recién nacidos en hospital público de Ecuador: autoridades investigan una posible infección bacteriana
- Perú y Ecuador comparten Tiwinza, el territorio de 1 km² que selló la paz tras la Guerra del Cenepa
Durante la madrugada del domingo 10 de agosto, un grupo de hombres armados abrió fuego contra un grupo de personas aglomeradas en los exteriores de una discoteca Nápoles, en Santa Lucía, provincia de Guayas, Ecuador. Según la policía, los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas, alrededor de la 1.00 a. m..
En consecuencia, ocho personas fallecieron por heridas de bala. Entre las víctimas mortales, se identificó a Jorge Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía y propietario de dicha discoteca. Hasta el momento, no se sabe el motivo del ataque
PUEDES VER: Mueren 12 recién nacidos en hospital público de Ecuador: autoridades investigan una posible infección bacteriana
Ocho personas mueren tras ataque armado en Ecuador
El coronel Javier Chango explicó en una rueda de prensa que la policía de Ecuador recibió una llamada de alerta por disparos a las afueras de la discoteca. Al llegar, las autoridades encontraron a "varias personas heridas y siete cadáveres". La octava persona murió mientras era atendida en un hospital local. Actualmente, dos víctimas del ataque están internadas.
En el lugar de los hechos, se hallaron 80 casquillos de bala de nueve milímetros y de fusiles automáticos. Tras el ataque, según el coronel Chango, los culpables huyeron en sus vehículos por una ruta desconocida. Aun así, las autoridades atraparon a un sujeto armado con un revólver que transitaba por la zona conduciendo una camioneta, aunque, hasta el momento, no se ha esclarecido si participó en el ataque.
PUEDES VER: Gobierno de Daniel Noboa recorta de 20 a 14 los ministerios en Ecuador: al menos 5.000 funcionarios serán despedidos
Hermano de alcalde fallece en la masacre de Ecuador
Una de las víctimas fue identificada como Jorge Urquizo, hermano de Ubaldo Urquizo, alcalde de Santa Lucía. En respuesta, la alcaldía del cantón declaró luto este domingo, "Nos unimos en sentimiento y oración por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad", expresó en su redes sociales.
Guayas es una de las cuatro provincias en las que el presidente Daniel Noboa renovó recientemente un estado de excepción durante dos meses para enfrentar la violencia de las bandas criminales.