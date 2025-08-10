HOYSuscripcion LR Focus

'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

Takahiro Shiraishi se aprovechaba de sus víctimas para cometer sus crímenes. El último junio de 2025 fue ejecutado tras cinco años en el corredor de la muerte.

Takahiro Shiraishi utilizaba Twitter para acercarse a sus víctimas y manipularlas con el fin de cometer sus crímenes.
Takahiro Shiraishi utilizaba Twitter para acercarse a sus víctimas y manipularlas con el fin de cometer sus crímenes. | Foto: Composición LR / AP / Freepik

En el 2017, en un barrio de Tokio vivía Takahiro Shiraishi, un joven que usaba Twitter (ahora X) para captar a personas que luego asesinaría brutalmente en su casa. El hombre se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, ya que mostraban pensamientos de atentar contra sus vidas. Así, les prometía 'asistirlos' de manera indolora, lo que terminaba en un violento ataque, que terminaba con sus restos almacenados en el baño del asesino.

Durante tres meses en Japón, Shiraishi contactó con nueve personas, ocho de ellas mujeres, por medio de Twitter. En sus diferentes cuentas, se denominaba como 'Hanging Pro' (traducido como profesional en ahorcar). Esta era la forma de acercarse a estas personas vulnerables, prometiéndoles apoyo en su deseo. Fue capturado en octubre del 2017 y en 2020 fue condenado a la pena capital, siendo ejecutado en junio de este año.

PUEDES VER: Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

lr.pe

¿Cómo eran los crímenes de 'el asesino de Twitter'?

En el 2017, Takahiro Shiraishi vivía en Kanagawa, Tokio. Se aprovechó de la popularidad de Twitter para acercarse a personas con pensamientos suicidas. Lejos de apoyarlos en ese difícil momento, el joven, de entonces 27 años, les prometía una 'muerte asistida'. En los diferentes perfiles que creaba, ofrecía un 'acompañamiento' de las últimas horas de vida de sus víctimas, de manera indolora y pacífica. Sin embargo, la realidad era totalmente distinta.

El novio de una de sus víctimas también fue asesinado por él, para no levantar sospechas con su desaparición, según la cadena nacional de Japón, NHK.

PUEDES VER: El aterrador caso de la 'partera del demonio', la mujer que dejó morir a más de 100 recién nacidos en Japón

lr.pe

Con lo que no contaba el asesino era que el hermano de una de sus víctimas logró ingresar a su cuenta de la red social. Ahí encontró los mensajes con el perfil de Shiraishi, lo que llevó a la policía a pactar una cita falsa con el hombre. Al llegar a su casa y preguntar por una de las jóvenes desaparecidas, el joven contestó señalando una caja para decir que la mujer se encontraba con él. De esta forma, encontraron los restos de sus nueve víctimas, siendo capturado el 31 de octubre.

Takahiro Shiraishi saliendo de una comisaría en noviembre de 2017 tras confesar sus crímenes. Foto: NPR

Takahiro Shiraishi saliendo de una comisaría en noviembre de 2017 tras confesar sus crímenes. Foto: NPR

'El asesino de Twitter' fue ejecutado este 2025

Durante el juicio, el hombre no negó los crímenes que se le atribuían, ni los asesinatos, ni los abusos sexuales. En 2020, el tribunal del distrito de Tachikawa, en Tokio, lo condenó a la pena de muerte. Estuvo cinco años esperando su ejecución, ya que el pasado junio su sentencia fue realizada. Se supo que las víctimas tenían entre 15 y 26 años.

PUEDES VER: El caso de David Katz, el 'gamer' profesional que mató a 2 competidores tras perder un torneo en EE.UU.

lr.pe

Takahiro Shiraishi nació en 1990. Venía de una familia trabajadora sin historial delictivo. Sin embargo, en ese 2017 ya tenía encuentros con la justicia, ya que fue acusado de reclutar a mujeres jóvenes para ejercer la prostitución en clubes sexuales. Según Daily Mail, su comportamiento fue tal que en redes sociales advertían de su presencia, para evitarla.

En Japón, los atentados contra la vida propia son una grave problemática que enfrentan. Según The Asahi Shimbun, un medio local, en el 2024, 20 mil personas cometieron suicidio. Este número representa un tercer año consecutivo de disminución de la cifra, pero sigue siendo alta. En el 2023, el gobierno japonés elaboró un plan para la prevención, sobre todo en los más jóvenes, que incluye la participación de los colegios y los datos policiales.

