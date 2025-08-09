San Juan Pablo II, uno de los papas más carismáticos de la historia reciente, sorprendía con un gesto único en cada uno de sus viajes apostólicos: arrodillarse y besar la tierra del país que visitaba por primera vez. Este no era un acto improvisado, sino una tradición personal cargada de profundo significado.

En su autobiografía Don y Misterio, publicada en 1996, el propio Karol Wojtyła explicó el origen de este gesto. Relató que, siendo un joven sacerdote, lo realizó por primera vez al llegar a su primera parroquia en un pequeño pueblo rural de Polonia, inspirado por un santo al que admiraba profundamente.

¿De qué santo aprendió Juan Pablo II el gesto de besar la tierra al llegar a un lugar por primera vez?

Este santo, cuyo ejemplo Wojtyła siguió, fue San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars y patrón de los párrocos. Vianney solía besar el suelo de los lugares donde comenzaba su labor pastoral como señal de respeto y entrega a la comunidad que lo acogía.

El primer beso a la tierra de Wojtyła ocurrió en 1948, cuando llegó a Niegowic, su primera parroquia. Tras un largo viaje desde Cracovia que incluyó autobús, carreta y una caminata entre campos de trigo, Karol se arrodilló y besó el suelo como signo de su dedicación a la comunidad.

¿Cuál fue el motivo por el que Juan Pablo II repetía este gesto en cada país que visitaba?

Para Wojtyła, aquel primer beso a la tierra en Niegowic marcó el inicio de su misión pastoral. Con los años, transformó el gesto en una tradición personal que vinculaba con gratitud, respeto y amor hacia la tierra y la gente que lo acogía.

Durante su pontificado, lo repitió cada vez que llegaba a un país por primera vez. Para él, no solo evocaba el recuerdo de su primera parroquia, sino que también simbolizaba su compromiso de servir y anunciar el Evangelio allí donde Dios lo enviara.