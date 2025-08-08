HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El vuelo más turbulento del mundo pasó por Sudamérica, según Turbli: recorre una de las cadenas montañosas más altas del planeta

Según un análisis de Turbli, vuelos de Argentina y Chile destaca con una intensidad promedio de 24.684, convirtiéndola en la más agitada a nivel mundial.

El vuelo más turbulento del mundo está en Sudamérica. Foto: Travel
El vuelo más turbulento del mundo está en Sudamérica. Foto: Travel

En Sudamérica, existe un trayecto aéreo que ha sido catalogado como el más turbulento y extremo del mundo. Con tan solo 193 kilómetros de distancia, esta ruta ha sido identificada como la más agitada del planeta, según el análisis anual de Turbli, que evalúa la intensidad de las turbulencias en diferentes rutas aéreas. Esta conexión aérea atraviesa la cordillera más larga del mundo, convirtiéndose en uno de los "cielos más movidos" del planeta.

En menos de una hora, el avión experimenta un constante sube y baja, sacudiéndose con fuerza y provocando turbulencias que son habituales en este trayecto. Aunque para muchos pasajeros es solo un simple viaje, la experiencia tiene un fundamento científico. Un estudio internacional ha confirmado que la particularidad de este vuelo, que se produce por las olas de aire generadas por la cordillera, es la causa de la intensidad de la turbulencia que se experimentan a bordo.

lr.pe

La ruta más turbulenta del mundo es de Mendoza-Santiago

El vuelo que conecta Mendoza, Argentina, y Santiago, Chile, y recorre 193 kilómetros, es una de las zonas más desafiantes para la aviación: la Cordillera de los Andes. Pese a que ofrece vistas espectaculares de las cumbres, a menudo cubiertas de nieve, esta ruta se destaca como la más turbulenta del mundo. Según datos de la plataforma Turbli, su promedio de intensidad de 24.684 la posiciona como el líder en el ranking global de turbulencias.

Los expertos señalan que estos fenómenos aéreos ocurren cuando se forman las "lee waves" u "ondas de montaña", que se generan cuando el aire choca contra las cumbres. Este choque provoca corrientes ascendentes y descendentes extremadamente potentes, capaces de alcanzar hasta 30 kilómetros de altura. Aunque estos movimientos no representan un peligro para la seguridad del avión, los pasajeros pueden sentirlos, debido a la intensidad de las corrientes.

¿Por qué ocurren las turbulencias?

Rober Sharman, científico emérito del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, señaló que aún es difícil obtener datos fiables del porqué ocurren. Los pronósticos no siempre son los suficientes para detectar la turbulencia de las tormentas eléctricas. Sin embargo, los científicos están explorando si el cambio climático es uno de los factores que incrementan las turbulencias durante los vuelos.

En relación con ello, los expertos enfatizan que volar sigue siendo el medio de transporte más seguro, ya que los aviones están diseñados para soportar incluso turbulencias severas. Algunas de las recomendaciones ante estos sucesos es abrocharse el cinturón de seguridad, a finde evitar lesiones.

¿Cuáles son los epicentros de la turbulencia en Sudamérica?

Si bien los que predominan a nivel mundial es el vuelo Mendoza-Santiago, existen otras rutas que cruzan los Andes y registran niveles de turbulencia EDR (Energy Dissipation Rade), que es una medida para cuantificar la intensidad aérea.

  • Códoba-Santiago: Ocupa el segundo lugar con un EDR de 20,214.
  • Mendoza-Salta: Se encuentra en el tercer lugar con un EDR de 19,825.
  • Mendoza- San Carlos de Bariloche: Se posiciona en el cuarto lugar con un EDR de 19,252.

A nivel mundial, en específico en América del Norte, Europa y Asia, las turbulencias también son frecuentes en vuelos que atraviesan grandes cadenas montañosas.

  • Albuquerque-Denver (América del Norte)
  • Denver-Salt Lake City (América del Norte)
  • Niza-Ginebra (Europa)
  • Milán-Zúria (Europa)
  • Katmandú-Lhasa (Asia)
  • Chengdu-Lhasa (Asia)
