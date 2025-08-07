Recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima: cronograma de tours guiados y acceso a museos, según MML

Los interesados en participar de los recorridos turísticos por el centro de Lima deben inscribirse con la Municipalidad de Lima. | Foto: composición LR | MML Andina

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico, ofrece diversos recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima para los peruanos y extranjeros, de todas las edades. Asimismo, brinda acceso sin costo a museos y espacios culturales. A través de sus redes sociales, informó cuáles son las actividades que se llevará a cabo del viernes 8 de agosto hasta el 10 de agosto en búsqueda de promover la cultura y el arte en el país.

Ante esta iniciativa, varios ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer más sobre la historia del Perú y el patrimonio cultural. A continuación, se brindará más detalles acerca de los tours, actividades y recorridos por Lima.

Recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima: cronograma

El cronograma de este fin de semana de tours guiados y accesos a museos es el siguiente:

Viernes 8 de agosto: De 2.00 p. m. a 4.00 p. m. se llevará a cabo una visita especial al Museo aeronáutico del Perú

Sábado 9 de agosto: De 10.00 a. m. a 1.00 p. m. se realizará el recorrido turístico por la conmemoración de la Batalla de Junín

Sábado 9 de agosto: De 3.00 p. m. a 5.00 p. m. se llevará a cabo una visita especial a la casa Santa Rosa de Lima.

Domingo 10 de agosto: De 11.00 a. m. a 1.00 p. m. se realizará la visita especial denominada 'Cajón, tradición y cultura viva'

Domingo 10 de agosto: De 3.00 p. m. a 5.00 p. m. se llevará a cabo un recorrido turístico para conocer la historia y naturaleza en San Isidro.

Para acceder a estas visitas guiadas, los interesados deben de escribir al canal de WhatsApp de la Municipalidad de Lima. Este es el link para solicitar los enlaces de inscripción.

Otras actividades en Lima

Este sábado 9 de agosto se realizará el recorrido gratuito de Cicloturismo urbano en dirección al parque de la Amistad de Surco, de 7.30 a. m. a 2.00 p. m. Este evento está dirigido a ciclistas mayores de edad. Las personas que deseen inscribirse deberán acceder al siguiente link: https://forms.gle/wape8uicE5LU4MJa7.

Asimismo, los ciudadanos podrán participar del voluntariado de sembrado de arboles en diferentes distritos de Lima. Para ello, deberán de unirse al siguiente grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/BfPWkIrpOQ78dWm0k1UNyP

