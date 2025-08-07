HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima: cronograma de tours guiados y acceso a museos, según MML

Peruanos y extranjeros podrán acceder a visitas guiadas y espacios culturales en el centro de Lima como el Museo Aeronáutico del Perú, la Casa de Santa Rosa de Lima y más.

Los interesados en participar de los recorridos turísticos por el centro de Lima deben inscribirse con la Municipalidad de Lima.
Los interesados en participar de los recorridos turísticos por el centro de Lima deben inscribirse con la Municipalidad de Lima. | Foto: composición LR | MML Andina

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico, ofrece diversos recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima para los peruanos y extranjeros, de todas las edades. Asimismo, brinda acceso sin costo a museos y espacios culturales. A través de sus redes sociales, informó cuáles son las actividades que se llevará a cabo del viernes 8 de agosto hasta el 10 de agosto en búsqueda de promover la cultura y el arte en el país.

Ante esta iniciativa, varios ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer más sobre la historia del Perú y el patrimonio cultural. A continuación, se brindará más detalles acerca de los tours, actividades y recorridos por Lima.

PUEDES VER: Tren Lima-Huancayo lanza nueva salida turística hasta el 9 de agosto: conoce el recorrido completo

lr.pe

Recorridos turísticos gratis por el centro histórico de Lima: cronograma

El cronograma de este fin de semana de tours guiados y accesos a museos es el siguiente:

  • Viernes 8 de agosto: De 2.00 p. m. a 4.00 p. m. se llevará a cabo una visita especial al Museo aeronáutico del Perú
  • Sábado 9 de agosto: De 10.00 a. m. a 1.00 p. m. se realizará el recorrido turístico por la conmemoración de la Batalla de Junín
  • Sábado 9 de agosto: De 3.00 p. m. a 5.00 p. m. se llevará a cabo una visita especial a la casa Santa Rosa de Lima.
  • Domingo 10 de agosto: De 11.00 a. m. a 1.00 p. m. se realizará la visita especial denominada 'Cajón, tradición y cultura viva'
  • Domingo 10 de agosto: De 3.00 p. m. a 5.00 p. m. se llevará a cabo un recorrido turístico para conocer la historia y naturaleza en San Isidro.

Para acceder a estas visitas guiadas, los interesados deben de escribir al canal de WhatsApp de la Municipalidad de Lima. Este es el link para solicitar los enlaces de inscripción.

PUEDES VER: Lanzan Ruta Turística "Caminos del Papa León XIV" en cuatro regiones del país

lr.pe

Otras actividades en Lima

Este sábado 9 de agosto se realizará el recorrido gratuito de Cicloturismo urbano en dirección al parque de la Amistad de Surco, de 7.30 a. m. a 2.00 p. m. Este evento está dirigido a ciclistas mayores de edad. Las personas que deseen inscribirse deberán acceder al siguiente link: https://forms.gle/wape8uicE5LU4MJa7.

Asimismo, los ciudadanos podrán participar del voluntariado de sembrado de arboles en diferentes distritos de Lima. Para ello, deberán de unirse al siguiente grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/BfPWkIrpOQ78dWm0k1UNyP

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Miles de soles en abandono: casetas turísticas de la MML convertida en urinario público

Miles de soles en abandono: casetas turísticas de la MML convertida en urinario público

LEER MÁS
El patrimonio mundial en Perú que enfrenta a comerciantes y la MML por presunta expropiación de terrenos hacia el 2029

El patrimonio mundial en Perú que enfrenta a comerciantes y la MML por presunta expropiación de terrenos hacia el 2029

LEER MÁS
Incendio en Centro de Lima: colapsan de estructuras de edificio y advierten que siniestro podría durar hasta el domingo

Incendio en Centro de Lima: colapsan de estructuras de edificio y advierten que siniestro podría durar hasta el domingo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Menor de 13 años víctima de violación fallece tras ser forzada a dar a luz en zona rural de Huánuco

Menor de 13 años víctima de violación fallece tras ser forzada a dar a luz en zona rural de Huánuco

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Sociedad

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Indignación en Los Olivos: al menos 12 perros mueren envenenados cerca de colegio y vecinos exigen justicia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota