El pasado 1 de julio, Ryland Headley, un hombre de 92 años en Reino Unido, fue declarado culpable por el Tribunal de Bristol por el asesinato y la violación de Louisa Dunne el 28 de junio de 1967. Según las autoridades británicas, este era el caso sin resolver más antiguo del Reino Unido.

Durante décadas, se intentó hallar al culpable, pero, debido a la falta de pruebas, ninguno fue responsabilizado. No fue hasta este año que, gracias a una muestra de ADN extraída de la falda de la víctima, los investigadores lograron identificar a Headley como el agresor.

PUEDES VER: Docente de educación física es acusada de 13 delitos sexuales contra tres menores de edad en una escuela de Inglaterra

El asesinato de Louisa Dunne en Inglaterra

Louisa Dunne, una mujer viuda y madre de dos hijos, fue hallada sin vida en el salón de su vivienda, encima de un montón de ropa vieja. Horas antes, una vecina reportó haber escuchado gritos de una mujer cerca de la zona. Tras retirar el cuerpo, se determinó que la muerte de Dunne fue causada por una asfixia. Asimismo, el patólogo determinó que la víctima fue sometida de forma violenta.

Durante la etapa inicial de la investigación, las autoridades hallaron la huella de una palma en la ventana de la vivienda. Esta evidencia se comparó con las impresiones de 19.000 hombres y niños del área, sin resultados positivos. Asimismo, los análisis biológicos confirmaron la presencia de semen, pero las limitaciones tecnológicas de 1967 impidieron identificar al autor del delito.

En ese entonces, Ryland Headley era un empleado del sector ferroviario y residía junto a su esposa en la calle Picton, a 2,4 kilómetros del domicilio de la víctima, fuera del perímetro considerado para la toma de muestras dactilares.

Una prueba de ADN responsabiliza a Ryland Headley del crimen

Décadas más tarde, los agentes del cuerpo policial de Avon y Somerset conservaron intactas todas las evidencias originales del caso, incluida la vestimenta de la víctima. En mayo de 2023, una falda azul fue remitida a un laboratorio forense especializado, cuyos análisis arrojaron un resultado concluyente: el perfil genético coincidía con el de Ryland Headley, con una probabilidad de error de uno en mil millones.

El perfil de ADN de Headley ya se encontraba registrado en la base de datos nacional por un arresto en su contra en 2012 por un delito no relacionado, aunque en aquella ocasión no se presentaron cargos en su contra. Durante ese procedimiento anterior, el sujeto se negó a proporcionar sus huellas palmares, argumentando padecer “artritis en ambas muñecas” y tener “palmas no flexibles”.

No obstante, en 2023 las autoridades lograron obtener dicha huella, la cual fue analizada por un experto forense que detectó 25 coincidencias con la impresión hallada en 1967. “No sé de qué están hablando. Muy extraño, muy extraño”, dijo Headley al momento de ser detenido.

Los crímenes de Ryland Headley en Inglaterra

El juicio contra Ryland Headley se realizó en 2025 en el Tribunal de Bristol. Durante el proceso judicial se reveló que el acusado fue condenado en 1977 por la violación de dos mujeres de edad avanzada. En esa misma ocasión, confesó su responsabilidad en al menos 10 robos nocturnos tras ingresar de forma ilícita a viviendas particulares.

Debido a su condición física y edad, el procesado utilizó un sistema de bucle auditivo y contó con la asistencia de un intermediario durante las audiencias. Su defensa, encabezada por el abogado Jeremy Benson KC, alegó que el imputado no recordaba a Louisa Dunne y negó haber tenido cualquier tipo de vínculo con ella.

Por su parte, el inspector de la Policía de Avon y Somerset, Dave Marchant, indicó que se encuentra abierta una línea de investigación para determinar si el acusado estaría vinculado con otros casos sin resolver registrados entre las décadas de 1960 y 1970.