Gavin Newsom no cesa con las fuertes críticas a Trump y lo acusa de 'traumatizar' a comunidades: "California seguirá luchando"

El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló la gestión de Donald Trump sobre la inmigración como perjudicial para las comunidades del estado. En un mensaje reciente en X (antes Twitter), Newsom acusó al gobierno de Trump de no solo no proteger a las comunidades, sino de estar "traumatizándolas". Esta acusación llega en medio de un choque constante entre el estado de California y el gobierno federal, sobre todo respecto al trato hacia los inmigrantes. Newsom aseguró que su estado seguirá combatiendo en los tribunales para defender a toda su gente.

La postura de California es clara: la defensa de los inmigrantes y de las comunidades vulnerables es una prioridad. A pesar de las políticas federales de Trump, que incluyen medidas duras sobre inmigración, Newsom defiende los derechos de los inmigrantes con firmeza. Promete que su estado no se quedará quieto ante lo que considera injusticias.

Gavin Newsom lanza nueva crítica a Donald Trump y su injerencia en California

En su mensaje en X, Gavin Newsom expresó que el gobierno de Trump no protege a las comunidades y las está "traumatizando". Asimismo, el gobernador expresa constantemente que las políticas del gobierno federal afectan a los inmigrantes en California, ya que estas no solo crean miedo, sino que también alteran la estabilidad emocional de las familias.

"El gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades; las está traumatizando. Y eso es precisamente lo que quiere hacer. California seguirá luchando en las cortes a favor de nuestra gente – toda nuestra gente", expresó Newsom por medio de un tuit.

California es uno de los estados más afectados por las políticas migratorias de Trump. Estas incluyen un enfoque fuerte hacia la inmigración y la deportación de inmigrantes sin documentos. Newsom afirmó que su estado no dejará de luchar en los tribunales para desafiar las políticas federales.

Gavin Newsom explota contra Trump y critica su injerencia en California. Foto: X

¿Qué pasa en California y por qué Newsom dice que están 'traumatizando' a las comunidades?

Las políticas migratorias de Trump, como las redadas de ICE y las medidas para separar a las familias, son rechazadas por las autoridades de California. Ellas dicen que estas acciones afectan a las comunidades inmigrantes. Newsom ha insistido en que California seguirá luchando para proteger a sus residentes, sobre todo a los inmigrantes sin documentos.

California sigue enfrentándose al gobierno Trump en los tribunales. Esto es para defender los derechos de los inmigrantes y sus comunidades. Newsom afirmó que, a pesar de las políticas federales, el estado no cambiará su postura. Continuará luchando para asegurar la protección de los derechos de todos sus residentes.

Gavin Newsom y su postura frente a Trump por acciones en protestas en Los Ángeles

Las tensiones entre California y el gobierno de Donald Trump aumentaron en junio de 2025. Esto ocurrió durante las protestas contra las redadas de ICE en Los Ángeles. A medida que los disturbios crecían, Trump envió tropas federales para controlar la situación. Esto generó una fuerte reacción de Gavin Newsom, quien criticó la decisión. Aseguró que usar la fuerza no era la forma adecuada de manejar el conflicto.

Con su postura, Newsom dejó claro que California no cederá a las políticas federales. Continuará luchando por proteger sus derechos. Reafirmó que el estado no permitirá que el gobierno de Trump quite la autonomía del estado. Defiende la independencia estatal frente a las intervenciones federales.