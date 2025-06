Toque de queda en Los Ángeles: quiénes están exentos y cuáles son las sanciones por incumplirlo

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó este martes el toque de queda en el centro de Los Ángeles. La medida responde a las manifestaciones masivas contra las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como al reciente despliegue de fuerzas federales en la ciudad por órdenes de Donald Trump.

La restricción horaria afecta una zona de aproximadamente una milla cuadrada (2,6 km²) en el corazón de Los Ángeles, donde se concentra la mayor parte de las protestas. Las autoridades estiman que menos de 100.000 residentes se encuentran dentro del área delimitada por la orden.

¿Quiénes están exentos del toque de queda?

La orden de toque de queda emitida por Karen Bass, y apoyada por el gobernador Gavin Newsom, incluye un conjunto de exenciones que permiten la movilidad de ciertos grupos en el horario restringido en la ciudad sur de California, de acuerdo con el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell.

Residentes que viven dentro de la zona afectada.

Periodistas acreditados.

Personal de emergencias y seguridad pública.

Personas sin hogar.

¿Qué pasa si se viola el toque de queda en Los Ángeles?

Las personas, especialmente inmigrantes, que no cumplan con las condiciones del toque de queda y no pertenezcan a los grupos exentos, se exponen a detención inmediata dentro del área restringida. Así lo confirmó el jefe McDonnell, quien señaló que cualquier persona no autorizada que se encuentre en la zona entre las 8 p.m. y las 6 a.m. “estará sujeta a arresto”.

Durante la jornada en la que comenzó a regir la medida, se registraron casi 200 arrestos vinculados a las protestas. Además, se reportaron 23 saqueos a comercios del centro, lo cual motivó la intensificación de las acciones de seguridad. La policía de Los Ángeles comenzó a dispersar manifestaciones en las inmediaciones de edificios federales, con la asistencia de la Guardia Nacional.