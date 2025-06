Inmigrantes en Los Ángeles no se doblegan ante fuerzas de Trump y se mantienen en pie de protesta: "Ch**ga la Migra"

Los Ángeles se mantiene como centro de las protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Por tres días seguidos, miles de inmigrantes y personas que defienden los derechos humanos se han reunido en el centro de la ciudad. Ellos muestran su rechazo a las redadas migratorias hechas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). A pesar de la represión que crece y el riesgo de más redadas, la comunidad inmigrante mantiene su lucha por la justicia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El presidente Trump, con el fin de ejercer su control sobre la ciudad, ordenó el envío de 2.000 soldados de la Guardia Nacional. Este envío se hizo sin el permiso del gobernador de California, Gavin Newsom. Esto hizo que la polarización y la tensión con las autoridades locales aumentaran. En un ambiente ya lleno de tensión, los manifestantes, muchas veces atacados con gases lacrimógenos y avisos de arresto, siguen su lucha por los derechos de los inmigrantes.

Resistencia en medio de la represión: ¿qué sigue para Los Ángeles?

A pesar de las amenazas de arresto y la violencia que crece, la resistencia en Los Ángeles continúa. Muchos inmigrantes sienten que no pueden dar marcha atrás. Las manifestaciones seguirán en las próximas semanas. Mientras tanto, el ambiente de tensión no parece bajar. Las autoridades, por su parte, han dicho que seguirán usando la fuerza para dispersar a los manifestantes. Los activistas han insistido en que deben seguir luchando por la justicia y los derechos de la comunidad inmigrante. "Chinga la Migra", "fuck ICE", "raza sí, Trump no", son algunas de las frases en los carteles que inundan las calles en las protestas.

Además de las protestas contra las redadas, se están organizando nuevos eventos para defender los derechos de los inmigrantes. También buscan apoyar a quienes fueron detenidos durante las redadas. La comunidad de Los Ángeles se mantiene firme, a pesar de la represión que ha enfrentado estos días. Continúa desafiando la política migratoria del gobierno de Trump.

La Policía de Los Ángeles y su respuesta ante los manifestantes

El domingo, la Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró las manifestaciones como “ilegales”. Comenzó a dispersar a los asistentes con gases lacrimógenos. Este fue el tercer día de reuniones. Cientos de personas se unieron frente al centro de detención metropolitano. A pesar de la represión, los manifestantes, muchos de ellos inmigrantes sin documentos o hijos de inmigrantes, no pararon su lucha por defender los derechos humanos.

Durante las protestas, consignas como “Ch**ga la Migra” y “ICE fuera de nuestras comunidades” se escucharon en las calles. La comunidad latina de Los Ángeles, en especial quienes vienen de México, El Salvador y Guatemala, se han sentido atacados por las políticas de deportación masiva que Trump ha impulsado. Los manifestantes dicen que no son criminales y que han contribuido por años a la economía de Estados Unidos.

La militarización de Los Ángeles y el desafío a Trump

Con el envío de la Guardia Nacional, la respuesta de Trump al aumento de las protestas fue clara: mantener la ley y el orden en la ciudad. Pero muchas personas han visto este envío de tropas como un acto político, no como una medida de seguridad. El gobernador de California, Gavin Newsom, retó al presidente al criticar la militarización de su estado. Él la llamó una violación de la autonomía del estado.

En declaraciones públicas, Newsom dijo que Los Ángeles no tenía un problema de orden público hasta que el gobierno de Trump intervino. Anunció que llevará el caso a los tribunales. La alcaldesa Karen Bass también criticó el envío de soldados. Ella dijo que no responde a una necesidad de seguridad, sino a una agenda política.