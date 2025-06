Trump ordena el arresto inmediato de los manifestantes que usen mascarillas en las protestas en Los Ángeles: "¡Traigan las tropas!"

En la madrugada de ayer, Donald Trump compartió en Truth Social unas declaraciones sobre el incidente dentro de las protestas de Los Ángeles donde dejo a saber su rechazo al uso de mascarillas.

El mandatario de Estados Unidos se preguntó si las personas partícipes de estos actos en la ciudad de California estarían ocultando algo al gobierno. Sin embargo, en la noche de ese mismo días, Trump convirtió sus declaraciones en una orden de arresto.

Donald Trump exige mano dura contra protestantes en Los Ángeles

Desde sus redes sociales, Donald Trump habló sobre las declaraciones del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. En ellas, McDonnell comentó que los manifestantes estaban tomando acciones muchas más agresivas. Por lo tanto, el accionar de las autoridades tendría que ser reevaluada.

Trump expresó que el jefe del departamento policial debería realizar este cambio ahora mismo para que los "matones" no se salgan con la suya y hagan que Estados Unidos vuelva a ser grande.

Donald Trump ataca nuevamente a Gavin Newsom y Karen Bass

En una nueva publicación desde Truth Social, el presidente de EE.UU. elogió la decisión de enviar a la Guardia Nacional a intentar tomar control de las calles de Los Ángeles, ya que sin ello podrían haber quedado destruidas.

No obstante, sus declaraciones no quedaron allí debido a que llamó incompetentes al gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. De hecho, afirmó que ambos deberían agradecerle su trabajo y que sin él no serían absolutamente nada, pero en lugar de ello decidieron engañar a los ciudadanos nombrando estas protestas como "pacificas".