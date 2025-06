California: ¿por qué cientos de inmigrantes están protestando en Los Ángeles?

Las protestas en Los Ángeles contra las redadas a inmigrantes y las políticas migratorias del presidente Donald Trump han crecido en las últimas semanas. Esto ha causado enfrentamientos entre autoridades y cientos de inmigrantes en las calles. Las operaciones recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentaron la tensión. La ciudad vive ahora un ambiente de violencia y confrontación. Además, el presidente Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, lo que hizo la situación más difícil.

California, con una comunidad inmigrante grande, es hoy un punto de manifestaciones en todo Estados Unidos. Desde el fin de semana pasado, las protestas tienen más fuerza, en especial en lugares como Paramount y el centro de Los Ángeles. Los manifestantes tienen demandas claras: el fin de las deportaciones y un trato justo para los inmigrantes, sin importar su situación legal.

El impacto de las políticas migratorias de Trump en Los Ángeles

La administración de Donald Trump ha puesto en marcha políticas migratorias cada vez más duras. Esto ha llevado a miles de deportaciones, en especial en estados como California. La operación reciente del ICE detuvo a más de 100 inmigrantes en el condado de Los Ángeles. Esto ha generado desesperación en las comunidades. Algunos que apoyan a Trump han llamado a la situación una “invasión”. Pero para muchos en la ciudad, es una violación de los derechos humanos.

Las protestas, como las de Paramount, han sido intensas. Los residentes, en su mayoría latinos, sienten un ataque de un gobierno que, según ellos, no solo ignora sus derechos. También pone en riesgo la estabilidad económica y social de la comunidad. A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, los manifestantes siguen sus acciones para pedir cambios ahora.

Datos clave:

Más de 100 inmigrantes detenidos en Los Ángeles en las últimas semanas.

El 36% de la población de Paramount es inmigrante, según el censo.

Protestas masivas han ocurrido en varias localidades de California. Esto incluye la quema de vehículos y enfrentamientos con la policía.

El papel de la Guardia Nacional en las protestas de Los Ángeles

El presidente Trump, frente al caos de las protestas, ordenó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para poner orden. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha criticado mucho esta medida. Ha dicho que Trump aviva la violencia al poner a las fuerzas de seguridad bajo control federal. Newsom señaló que la intervención solo desestabiliza y que las autoridades locales no necesitaban ayuda militar.

La respuesta de la Guardia Nacional ha sido fuerte. Ha usado gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, a pesar de la represión, las protestas siguen. Los inmigrantes temen ser víctimas de abusos. En muchos casos, las familias sienten que pierden su lugar y se encuentran sin protección.

México y otras naciones reaccionan ante las redadas del ICE

La comunidad internacional también ha hablado sobre la situación en Los Ángeles. México, por ejemplo, a través de su canciller Juan Ramón de la Fuente, ha pedido a sus ciudadanos que no pierdan la calma y que no firmen ningún documento que no entiendan. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó las redadas. Llamó a Estados Unidos a trabajar en una reforma migratoria que considere las necesidades de los migrantes.

El impacto de estas políticas en la relación entre Estados Unidos y México es claro. Los líderes de ambos países han empezado a discutir posibles soluciones para evitar que la violencia y los abusos sigan. La falta de acuerdo sobre una reforma migratoria y las acciones cada vez más duras de la administración Trump han intensificado aún más las tensiones.