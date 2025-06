No solo inmigrantes de América Latina: Donald Trump y el ICE planean deportar a este nuevo grupo residente en EEUU, según estudio

Un estudio llamado "One Part of the Body" recientemente dejó al descubierto que la mayoría de las personas en riesgo de deportación en Estados Unidos no provienen de países como México, Venezuela y otros de América Latina.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Respaldado por organizaciones católicas y evangélicas, el estudio pretende generar conciencia sobre el impacto de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y el ICE en la comunidad cristiana.

¿Qué nuevo grupo sería deportado por Donald Trump y el ICE?

Acorde al estudio, el nuevo grupo que estaría en peligro de deportación a manos de Donald Trump y el ICE serían los ciudadanos estadounidenses cristianos. A pesar de la creciente inmigración de América Latina en el último tiempo, la información detallo que esta población se ve afectada de la misma forma por estas medidas.

La razón de ello se debe a que muchos inmigrantes que tienen familiares en el país se quedarían en los hogares de ciudadanos americanos, especialmente si son familiares directos. Estos, ya sean ciudadanos o residentes legales permanentes, a menudo ofrecen un lugar donde vivir mientras se resuelven los trámites legales, aunque esto depende de la situación individual de cada persona.

¿Cómo afecta las medidas del ICE y Donald Trump a la comunidad religiosa en EE.UU.?

El impacto de las políticas migratorias no solo se siente en las comunidades de inmigrantes, sino también en las iglesias cristianas de Estados Unidos. Muchas personas de este grupo han contribuido significativamente al crecimiento de las iglesias locales.

Sin embargo, con la amenaza constante de deportación, muchos evitan asistir a los servicios religiosos por miedo a ser detenidos. Esto está afectando la vitalidad de las congregaciones y la dinámica comunitaria religiosa en el país.